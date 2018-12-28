28-річна дівчина в реанімації через ДТП на Тернопільщині

В реанімаційне відділення з переломом кісток черепа та в церебральній комі госпіталізували жительку села Дзвиняч Заліщицького району.

27 грудня близько 18 години 28-річна дівчина потрапила під колеса автомобіля.

За попередньою інформацією, потерпіла йшла узбіччям проїжджої частини. Дорога не освітлювалася, а на ній не було жодних світловідбиваючих предметів. І як результат - її збив водій автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI.

Проте кермувальник розповідає свою версію нещастя. Чоловік каже, що жінка вийшла з рейсового автобуса і почала переходити дорогу. Загальмувати він не встиг.

Попередньо водій тверезий. Правоохоронці встановлюють остаточну причину ДТП.