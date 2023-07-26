У Тернополі затримали хабарницю-викладачку

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням службового становища, поєднане із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, доцентка однієї з кафедр Західноукраїнського національного університету, яка включена до складу комісії для вступників до бакалаврату, вимагала в абітурієнта 3000 доларів США за зарахування на перший курс. Вона запевнила майбутнього студента у необхідності перерахування їй для початку 11 тис грн на картковий рахунок, задля впливу на інших службових осіб, причетних до вступної компанії у виші. Іншому абітурієнту викладачка пообіцяла зарахування на бюджетну форму навчання за 42 тис грн. Після передачі вказаної суми в одному із ресторанів Тернополя доцентку затримали правоохоронці. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.