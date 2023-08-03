У Тернопільському драматичному театрі непоправна втрата

Тернопільську громаду сколихнула сумна звістка – у віці 85 років помер знаний педагог, актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Тараса Шевченка – Михайло Антонович Безпалько.

Лише у червні цього року митець відзначив свій ювілей, а й заразом – 65-річчя своєї творчої діяльності. Його майстерність на сцені, втілення персонажів, колоритна гра завжди давали можливість глядачам на деякий час забути про буденні клопоти і відчути силу мистецтва. Він навчався, жив та творив у Тернополі, був актором драматичного театру понад 40 років. Зіграв понад двісті ролей в українській та зарубіжній класиці, п’єсах сучасних драматургів. Усе своє життя присвятив світлій меті – розвитку мистецтва, творчості та культури у нашому місті. Важко втрачати таку людину. Спочивайте з Богом, Михайле Антоновичу! Ви назавжди залишитеся Великим Актором з Великим Серцем. Щиро співчуваємо рідним і близьким митця! Вічна і світла пам'ять! Довідка. Безпалько Михайло Антонович (нар. 6 червня 1938 р.) – український драматичний актор, педагог. У 1953 році закінчив Тернопільську СШ № 1 (нині – гімназія імені Івана Франка) і Першу театральну студію при Тернопільському музично-драматичному театрі. Рекордсмен України за кількістю новорічних ранків у ролі Діда Мороза – у 2014 році виповнилося 57 років, як він одягає костюм зимового традиційного персонажа. У 2020 р. Михайло Безпалько став головним Святим Миколаєм України на відкритті ялинки на Софійській площі у Києві. Панахида за Михайлом Безпальком відбудеться 3 серпня, о 19 годині у церкві Святих Володимира і Ольги УГКЦ (вул. Пилипа Орлика, 1). Чин похорону – 4 серпня.