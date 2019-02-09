У річку на Тернопільщині спиртзавод зливав нечистоти

Від початку року обласна Державна екологічної інспекція два рази виїжджала перевіряти інформацію про забруднення ріки Гніздична на території села Дубівці Байковецької ОТГ.

«Вода у річці помутніла, змінивши колір на жовто-молочний, та набула різкого, неприємного запаху», – таке повідомлення надійшло до інспекторів.

При виїзді на місце спеціалістів факти підтвердилися. Відділом інструментально-лабораторного контролю були відібрані проби води з річки та зі ставу, який розташований нижче по течії, на території сіл Стегниківці Тернопільського району та Залужанської сільської ради Збаразького району.

При повторному виїзді та обстеженні навколишніх територій і підприємств, які ймовірно могли вчинити скид неочищених зворотних вод від виробництва, було встановлено факт прориву греблі на бардосховищі Зарубинецького спиртового заводу з подальшим попаданням відходів через безіменний потічок у річку Гніздична вище по течії сіл Оприлівці та Чумалі.

Працівники заводу аварійний скид зупинили.

За вказані порушення відповідальну особу спиртового заводу притягнуто до адміністративної відповідальності. Інспекцією проводяться лабораторні дослідження, за результатами яких підприємству будуть нараховані збитки, завдані навколишньому середовищу, та виданий припис щодо ліквідації прориву та недопущення подібних ситуацій.