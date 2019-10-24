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Українська Галицька Партія разом з народними депутатами розповіли, чого чекати від нового бюджету

DSCF7510А ви знаєте, на що йдуть наші гроші? Майже кожен з нас знає свій річний чи місячний особистий або ж сімейний бюджет. А як щодо бюджету країни? Отож, є чудова новина - Українська Галицька Партія разом з народними депутатами розповіли чого чекати від нового бюджету 2020 року.

23 жовтня у Тернополі відбулася прес-конференція “Бюджет 2020: чого очікувати в економіці та освіті?”

Серед спікерів була експертка УГП Ірина Бек, керівниця освітньої експертної групи УГП, Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради УГП.

А також народні депутати України:

Наталія Піпа, народна депутатка України IX скликання, секретар комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Галина Васильченко, народна депутатка України IX скликання, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Роман Лозинський (Roman Lozynskyi), народний депутат України IX скликання, заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Якісна освіта, успішна економіка, сильне місцеве самоврядування — три ключові показники, які, на думку представників Української Галицької Партії, є пріоритетними і забезпечують гідний рівень розвиток держави і її громадян. Але ключовим у цьому контексті є все ж таки бюджет країни. Зараз ця тема надзвичайно актуальна, бо якраз тепер обговорюють, вирішують на що і скільки грошей буде виділено на наступний рік.

“Українська Галицька Партія за прозорість та відкритість влади. Люди повинні знати хто і на що витрачає гроші платників податків. Саме тому сьогодні ми аналізуємо та пояснюємо тернополянам ті цифри, які зараз на слуху, але мало хто розуміє їхню доцільність”, - розповідає Ірина Яремчук, заступниця Голови Політради УГП.

 

Під час прес-конференції значну увагу приділили адміністративній реформі. Адже розвиток громад завжди був пріоритетом для УГП. Зі слів Романа Лозинського, сьогодні у новому бюджеті є кілька цифр та тенденцій,які можуть бути для громад визначальними. Народні депутати подали пропозиції і корективи до бюджету.

Найбільш прикладне питання для ОТГ - це зміна податків. “Раніше податки були стимулами для децентралізації. А тепер 7,7 млрд. грн. недоотримують місцеві бюджети за акциз на пальне. І це вдарить по ОТГ”, -  коментує Роман.

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Освіта - це теж про громади. Відповідно до бюджету 2020 року додаткове навантаження по освіті буде на місцевий бюджет - 27,7 млрд.грн. Проте поки що видатки на освіту стоять на тому самому рівні: зарплати збільшать на 11%. Проте цього вистачить лише на індексацію.

Цікавий факт розповіли депутати ВР про, так званий, Фонд Президента. Він з’явився у 2019 році під час президентської виборчої кампанії. Туди виділяють 50 млн. грн. з державного бюджету, але поки незрозуміло, як і на що ці кошти витрачатимуть. 

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