Розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами для платників

У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.

У підрозділі «Податок на додану вартість» розміщено матеріал «Щодо сплати ПДВ при продажу товарів/послуг через закордонні маркетплейси». Підрозділи «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та «Плата за землю» доповнено матеріалом «До уваги платників плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки!». У підрозділі «Акцизний податок» розміщені матеріали «Про зміни обчислення акцизного податку у разі недотримання норм втрат/витрат підакцизної продукції» та «Про запровадження з 1 вересня 2024 року оподаткування акцизним податком нікотиновмісних продуктів для орального застосування та їх розмежування як окремих видів нікотиновмісної продукції для орального застосування». Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються. Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить майже 300 відео, текстових та презентаційних матеріалів.