Нардеп Михайло Головко поділився своїми думками про прийнятий держбюджет на 2017 рік

Народний депутат України від Тернопільщини Михайло Головко поділився своїми міркуваннями про прийнятий державний бюджет на 2017 рік.

Нардеп на своїй сторінці у соціальній мережі стверджує, що при підготовці документу не враховано кілька важливих моментів, як можуть призвести до відчутних втрат через корупційні схеми:

"Прийнявши державний бюджет 2017 року Верховна Рада України та уряд не врахували кілька надважливих моментів. Не враховано можливих надходжень 239 млрд грн у вигляді податків, які скоріш за все будуть приховані в офшорних зонах та у тіньовому секторі. Також не врахували збільшення з 5% до 18% ставки податку із дивідендів, які отримують олігархи.

Окрім цього не враховані потреби сільського господарства, адже скасувавши спецоподаткування с/г виробники втратять 25 млрд. грн. Попри підняття мінімальної заробітної плати уряд знизив видатки на виплати прожиткових мінімумів для дітей до 6 років та від 6 до 18 років, працездатних осіб, пенсіонерів та інвалідів. Окрім цього занижені видатки на виплату пенсій, знижено виплати стипендій студентам та учням, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному утриманні, студентам, батьки яких загинули чи отримали інвалідність I чи II групи.

Безпідставно занижено видатки на виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям у разі загибелі, смерті під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання чи отримання інвалідності, пов’язаного з виконанням військової служби.

Для виплати розміру допомоги буде використовуватися не прожитковий мінімуму на дань такої трагедії, а на початок року. На початок 2017 року розмір прожиткового мінімуму пропонується затвердити у розмірі 1600 грн, що менше проти розміру у грудні 2017 року на 162 гривні.

Урядом підтримано скорочення пенсій для працюючих пенсіонерів;

зменшено у середньому співвідношенні розміру мінімальної пенсії за віком;

зменшений розмір підвищення трудових пенсій з березня 2017 року;

не буде проведено індексації пенсій в 2017 році.

Занижені видатки на 5,2 млрд. грн. для надання допомоги:

на дітей із малозабезпечених сімей шляхом доплати. Передбачено, що допомога буде надаватися не до 100% прожиткового мінімуму, а до 85%.

З 2014 року розмір допомоги при народженні дитини виплачується 41280 грн., не дивлячись на те, що індекс інфляції у грудні 2017 року складе до грудня 2013 рок понад 200%.

Не передбачено реальних кроків щодо передачі місцевим громадам додаткових повноважень та додаткових фінансових ресурсів.

Таким чином уряд вирішив за допомоги соціальних стандартів зекономити кошти, які б могли бути отримані з тих коштів, що підуть в офшори".

Джерело: "Бізнес Компаньйон Тернопіль"