Тернопільська жіноча гандбольна команда здобула «бронзу» на Чемпіонаті України серед команд вищої ліги

Тернопільська жіноча гандбольна команда «ЗУНУ – Енерго» стала бронзовим призером Чемпіонату України серед команд вищої ліги сезону 2023-2024 років. Змагання тривали з жовтня 2023 року по квітень 2024 року в 6-ть з'їзних турів.

Зігравши 18 ігор, тернополянки здобули 22 очки і піднялись на третю сходинку турнірної таблиці. З 19 по 21 квітня проходили останні ігри, де дівчата поступились чемпіонам Вищої ліги, команді «Рівне-ДЮСШ-4», але здобули дві важливі перемоги з командою «Дніпро - Кам'янське» з рахунком 38:30 та «Суми-У» з рахунком 39:38. Вітаємо команду та тренера Андрія Верцімагу з бронзовими нагородами та бажаємо успіхів у наступному сезоні. Зазначимо, що у складі команди вихованки «КДЮСШ з ігрових видів спорту» ТМР та студентки ЗУНУ м. Тернополя.