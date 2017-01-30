«Складається враження, що всі зусилля реформаторів спрямовані на повне знищення малого та середнього бізнесу», - Ольга Шахін

Напевно, ні для кого не секрет, що малий та середній бізнес в Україні зараз переживає не кращі часи. Недовге затишшя зі спрощеною системою оподаткування завершилось з першими нововведеннями у податковому законодавстві та інших змінах, які, на думку авторів, мали б підштовхнути підприємництво до розвитку та процвітання.

Нажаль, сьогодні складається враження, що всі зусилля реформаторів спрямовані не на покращення клімату для підприємництва, а навпаки — на повне знищення малого та середнього бізнесу.

Багаторічна декларована урядами підтримка малого та середнього бізнесу призвела до того, що кількість бажаючих здійснювати «діяльність на власний ризик» з року в рік стає все меншою. Не зраджуючи традиції псевдо підтримки малого підприємництва, цього року Кабінет Міністрів підготував чергові «новорічні подарунки» дрібному бізнесу: збільшення податкового навантаження у зв’язку зростанням мінімальної заробітної плати, зростання відрахувань на пенсію, якої ніколи не буде, ведення касових апаратів тим, кому не пощастило торгувати «обраними товарами».

Та найгірше те, що таке «покращення» і реформи для малого і середнього бізнесу почали носити системний характер, і вже є перші результати. В Україні більше 100 000 реальних підприємців згорнули свою діяльність…

Незначне розширення прав підприємців з недопущення не обгрунтованих і позачергових перевірок державними контролюючими органами повністю нівелюється дотатком №1 проекту Постанови Кабінету Міністрів України, в якому передбачено створення наглядово-карального органу, покликаного знищувати працюючих і захищати дармоїдів.

Найбільш абсурдним у цьому додатку до проекту Постанови є пункт №12: Інспектори праці за наявності службового посвідчення мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:

1) самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) на одинці або в присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;

4) залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Чому ж Уряд так заморочується? Краще одразу б виніс постанову «Про заборону малого підприємництва», щоб ця дрібнота під ногами не плуталась, а залишився тільки великий бізнес. Адже, наприклад, набагато простіше контролювати і встановлювати рівень цін у кількох великих торгових мережах, ніж в тисячах дрібних магазинів та на ринках.

Виявляється, це підприємець винен, що великий бізнес приховує податки через податкові ями, підприємець винен, що пів України хоче отримувати субсидії і не хоче офіційно працювати. Практично усі структурні проблеми хочуть перекласти з хворої голови на здорову.

Чому саме підприємець зобов’язаний контролювати, щоб кожен сплачував податки? Невже Україна хоче придумати якийсь свій велосипед, а не скористатись перевіреним і успішним досвідом розвинених країн? Для чого і далі поглиблювати цю олігархічну залежність в державі, де люди і так заледве зводять кінці з кінцями, а невеличкі прибуткові бізнеси дозволяють прогодувати тисячі сімей?

Ольга Шахін

Голова ТОГО «Підприємці Галичини»,

член Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця»

В недавньому інтерв’ю на каналі «Еспресо» депутат Верховної Ради Оксана Продан відповіла на питання, чому влада так старанно і системно намагається знищити дрібних підприємців та середній бізнес.

https://www.youtube.com/watch?v=4k6xPHV7yC8

За інформацією сайту «Тернопіль»