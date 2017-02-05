Представникам малого та середнього бізнесу, щоб не попастись на гачок аферистам

Останні два дні Тернополем ширяться чутки про те, що обласного центру приїхали на двох автобусах інспектори, котрі накинулись з перевірками на місцевих підприємців.

Основним завданням цих інспекторів і перевіряючих є — виловити нелегальних працівників. Також ширяться чутки про те, що одного підприємця в Тернополі вже оштрафували на захмарну суму і йому доводиться згортати бізнес і продавати власне майно, щоб оплатити штраф.

Швидше за все, це лише чутки та нездоровий ажіотаж, спровокований оголошеною сумою штрафу в 320 тисяч гривень та проектом постанови уряду про створення нової структури інспекторів праці, які будуть наділені практично необмеженими повноваженнями. Крім того, цією невизначеною ситуацією можуть скористатись і шахраї, які, представившись інспекторами з «липовими» документами, спробують поживитися на нездоровій та незрозумілій ситуації з представниками малого та середнього бізнесу.

Чутки – чутками, але для того, щоб не попастись на гачок аферистам, пропонуємо коментар ситуації голови ТОГО «Підприємці Галичини», члена Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Ольги Шахін:

«Так. Дії уряду та встановлені захмарні штрафи для малого та середнього бізнесу справді провокують різні чутки та створюють додатковий нездоровий ажіотаж в суспільстві. Зараз підприємцям і так живеться нелегко – багато не витримали тиску і закрились, інші – з пересторогою дивляться в майбутнє і їх лякає перспектива.

Проте, у будь якій ситуації потрібно чітко знати свої права і відстоювати свій бізнес не лише перед аферистами, а й перед представниками контролюючих органів. Стосовно чуток про перевірки, то варто знати хто має повноваження на проведення такої перевірки та порядок її проведення.

Проведення перевірок з питань оформлення трудового договору з працівниками та повноти нарахування заробітної плати є компетенцією Державної служби України з питань праці (Держпраці). Діяльність вказаного органу влади врегульовано Положенням про Державну службу України з питань праці та Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Деякі пункти цього Положення виглядають досить загрозливо. На перший погляд здається, що чиновники вказаного відомства можуть на власний розсуд хоч щодня чи щоночі здійснювати перевірки. І спробуй не допустити, то 320 тисяч гривень штрафу і прощавай твій бізнес. Скажу більше, чиновникам хочеться, щоб підприємець саме так і думав. Більш зговірливий буде.

Але ж все зовсім не так просто, як комусь хочеться.

Перевірки можуть бути плановими та позаплановими. Про планову перевірку ви можете заздалегідь дізнатись на офіційному сайті Держпраці та про неї вам мають повідомити за десять днів до її початку. Позапланові перевірки проводяться без попередження, але можуть бути призначені виключно на підставах, що чітко визначені в статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У будь якій ситуації варто спершу дізнатись про сам тип перевірки, а вже тоді визначатися з тими діями, які потрібно робити.

Також раджу у випадку незрозумілої перевірки звертатись за консультацією до фахівців ВО малого та середнього бізнесу «Фортеця»: 0 (44) 253 21 39 - центральний офіс «Фортеці» у Києві, +380 (50) 377 31 91 Тернопільський МО «Фортеця».

Повідомляє «Бізнес Компаньйон Тернопіль»