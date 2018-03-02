Ось звідки береться ціна на газ для населення в 4 рази вища, за економічно обґрунтовану!!!

Минулого тижня віце-прем'єр Володимир Кістіон заявив, що «Укргазвидобування» продає газ по оптовій ціні, в яку закладена прибутковість більше 250%!!!

І додав, що державна компанія не спромоглася виконати Інвестиційну програму на 2017 рік в рамках проекту фінансового плану навіть на третину. Із закладених у проект 30 млрд грн. - реальний стан виконання - тільки млрд грн. Ще 21 млрд грн. залишились нерозподіленими.

Нагадаю, що ціна продажу природного газу ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 визначено на рівні 4849 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість). Населенню газ продається за ціною 6957,90 грн за 1000 куб. метрів (з 1 жовтня 2017 по 31 березня 2018, далі ціна буде зростати).

Наявність більш ніж 250% прибутку в оптовій ціні означає, що вона в 3,5 рази вища за собівартість! Відповідно, собівартість газу від ДК «Укргазвидобування» становила в 2017 році не більше ніж 1385 грн 42 коп за 1000 куб м. З врахуванням ПДВ - реальна ціна видобутку українського газу 1 662 грн.!

Обсяг видобутку газу за 2017 рік ДК «Укргазвидобування» становив 15,25 млн куб м. На потреби населення витрачається не більше 11 млн куб м на рік. Рівень споживання газу підприємствами Теплокоммуненерго (ТКЕ) - 7-8 млрд. куб.м. газу на рік. Відповідно, власний видобуток покриває потреби населення на 100%, потреби ТКЕ - на 60-70%.

Звідки береться ціна для населення в 4 рази вища, за економічно обґрунтовану? І на якій підставі, Мінфін планує збільшити вартість газу для населення до 8-8,5 тис грн. за 100 куб.м.? Дуже грошей кортить?

Якщо ліквідувати «Нафтогаз» із його «хотілками», то тарифи на послуги ЖКГ, насамперед на опалення та постачання гарячої води можна знизити приблизно в три рази. Як наслідок, кількість домогосподарств, що потребуватиме субсидій скоротиться в 6-8 разів (до 0,5-1 млн). Що доводить вивільнити приблизно 60-70 млрд. грн. бюджетних коштів щорічно. За ці гроші впродовж 15 років держава зможе профінансувати програму з енергомодернізації житлового фонду та адмінбудівель і інженерної інфраструктури України приблизно на 1 трлн грн., що в сучасних цінах становитиме орієнтовно 70% від загальної потреби. Це дасть скорочення споживання газу на 20-25%, тобто до 9 млрд куб м населенням та 5,5-6,5 підприємствами ТКЕ.

Чому Мінфін не надає таких розрахунків, а займається виконанням забаганок керівництва «Нафтогазу»? Вам що, Коболєв приплачує?

Пише на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Михайло Головко