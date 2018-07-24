З 1 травня власників квартир зобов'яжуть платити абонплату комунальникам

З 1 травня 2019 року має бути встановлений граничний розмір плати за абонентське обслуговування з розрахунку на одного абонента для комунальних послуг споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами. Відповідний проект постанови Кабміну оприлюднено для громадського обговорення. Проект передбачає, що максимальна плата за абонентське обслуговування визначається окремо для послуг з постачання тепла і гарячої води; з централізованого водопостачання і водовідведення; поводження з побутовими відходами.

Абонплата розраховується за формулою і залежить від мінімальної заробітної плати, середнього кількісного складу домогосподарства (2,58 людини), коефіцієнта відшкодування домогосподарством витрат, понесених виконавцем при наданні цих послуг (залежно від послуги: 0,004; 0,0035; 0,0015). Розмір абонплати є результатом множення вказаних показників. Зауваження і пропозиції до проекту можна направити на e - mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Нагадаємо, згідно із Законом про ж/к послуги, якщо співвласники багатоквартирного будинку не ухвалять рішення про вибір моделі організації договірних стосунків з виконавцем комунальної послуги протягом певного періоду, між виконавцем і кожним власником квартири укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги. При укладенні індивідуального договору споживачем сплачується плата за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів. Повідомляє сайт “Інтерактивна бухгалтерія”.