Як тернополянам платити за тепло менше? Як модернізувати Вашу багатоповерхівку? Звідки беруть кошти ОСББ? Відповіді на ці питання давали експерти економічної групи Української Галицької Партії на відкритому заході "ОСББ: як платити за тепло менше?"

Великою проблемою у Тернополі та в Україні загалом є вартість тепла у багатоповерхівках. Адже енергоспоживання у нас на 2 рази більше, аніж у Європі. Ми перевитрачаємо обсяг палива. У нас величезна кількість старих, не модернізованих будинків. Немає засобів обліку теплової енергії.

"Відтак, щоб покращити ситуацію, ми пропонуємо стимулювати мешканців багатоквартирних будинків до створення ОСББ, змінити субсидії на систему соціальної допомоги споживачам, які справді цього потребують, розвиток фінансової інфраструктури", - каже Віктор Борщевський, експерт економічної групи УГП.

Крок 1. Стимулювати мешканців багатоповерхівок до створення ОСББ.

Крок 2. Здійснити термомодернізацію будинків.

Крок 3. Встановити засоби обліку тепла.

Крок 4. Встановлювати енерго-теплові пункти.

Крок 5. Користуватися фондами енергоефективності.

“На субсидії на газ та тепло із державного бюджету йде набагато більше коштів, аніж на термомодернізацію будинків. Так бути не може! Тому Українська Галицька Партія організувала захід, щоб, власне, показати можливості, які мають ОСББ. Для оптимізації витрат на тепло мають залучатися міські, обласні та загальнодержавні програми”, - пояснює Іван Кізюк, голова ТМО УГП.

В Українській Галицькій Партії переконані, що при діючій системі неможливо знизити вартість тепла вдвічі - це голий популізм. Через державну програму енергозбереження можна дуже багато зробити у будинку - всі глобальні роботи для збереження житлового фонду, поміняти вікна, двері, покрівлю тощо. Держпрограма все компенсовує. Тим паче у Тернополі є ще й місцеві програми.