Першого дня на Мистецькому фестивалі «Ї» було емоційно та поетично-забарвлено

У рамках 7-го Мистецького фестивалю «Ї» у Тернополі відбулось неймовірне музично-поетичне дійство «Одного разу…» під супроводом поетеси Мар'яни Савки та гурту «Мар’яничі».

Жінка розповіла усім присутнім як з’явився даний проект.

- Усі ми розпочинаємо будь-яку історію зі слів «одного разу». Ось і історія нашого гурту така ж. Одного разу я запропонувала піаніст Юрку Романіву зробити гурт та почати писати та співати пісні, але ми вирішили, що двоє – це замало і до нас ще приєднався гітарист Сергій Гурін, - ділиться Мар’яна Савка

Музично-поетична імпреза гурту насичена українським колоритом, різними історіями та трепетом. Можна зауважити, що проект є дійсно авторським та оригінальним, до нього входять 8 пісень.

Опісля учасники фестивалю творчо відпочили слухаючи поезію. На сцені драмтеатру відбувся поетичний марафон поетів, на якому тернопільські автори поділилися своїми доробками із присутніми у залі.

- Насправді, давно не виходив на сцену. Сьогодні було, певною мірою, складно, таке буває. Скільки разів ти до того не читав чи не працював на сцені дуже важливо відчути аудиторію, - ділиться переживаннями після виступу Юрій Вітяк. - Сьогодні я обрав ті тексти, якими хотів поділитися, як завжди. Перед виступом ти відчуваєш щось інше, аніж до того і розумієш, які тексти хочеться саме сьогодні донести. Не знаю наскільки це мені вдалося, але вірю, що люди були зі мною на одній хвилі і намагалися збагнути мій творчий простір.

На музичній сцені гурт «Фіра» презентував пісні з нового альбому.

Колектив задав драйву усім присутнім, представив композиції, які ввійшли до нового альбому. Також презентували прем'єру пісні «Прага 36» та безліч свіжих композицій.

Одразу після гурту «Фіра» свою ноту у музичну платівку фестивалю «Ї» вніс тернопільський гурт «Tik Tu»

Завершували перший день фестивалю «Ї» музичний гурт «TVORCHI» та світлодіодне шоу від театру «Метаноя»