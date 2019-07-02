13-14 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Зарваниці

13-14 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка приурочена 30-літтю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир Україні.

З Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, чисельністю у понад тисячу осіб, до якої кожен може долучитися.

Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

Збір паломників відбудеться вранці в п’ятницю, 12 липня, поблизу Архикатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. О 8.30 колона прочан розпочне свою ходу, її супроводжуватиме поліція та медичні працівники. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі (с. Струсів), наголосили у прес-службі архиєпархії.

Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 13 липня.

Проти ночі на 14 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі Зарваниці.

Програма прощі:

Субота, 13 липня

16.00 - Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 - Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 - Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 - Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 - Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору).

00.00 - Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 - Освячення води. Хресна дорога.

00.30 - Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 - Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 14 липня

07.00 - Утреня (собор).

08.30 - Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 - Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 - Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 - Божественна Літургія (собор).

14.00 - Божественна Літургія (собор).