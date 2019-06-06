Вознесіння Господнє. Що не можна робити сьогодні
Свято Вознесіння Господнього вважається одним з 12 найголовніших церковних свят для християн. Його відзначають на 40-й день після Великодня.
У 2019 році Вознесіння Господнє припадає на 6 червня. Виходячи з назви вже зрозуміло, що цей день був останнім коли Ісус перебував на землі після того, як він воскрес. І саме в цей день він вознісся на небеса і з’єднався з Богом. Ісус піднявся в небо на очах своїх учнів, яких зібрав попередньо, щоб благословити.
Яких традицій і звичаїв на Вознесіння Господнє потрібно дотримуватися?
1. У це свято обов’язково проводяться церковні служби і всім віруючим потрібно їх відвідувати.
2. Також традиційно після служби прийнято ходити в гості. З собою потрібно брати спеціальні частування для такого дня: млинці або пироги – драбинки.
3. На Вознесіння Господнє тим, у кого померли батьки потрібно обов’язково їх пом’янути.
4. У цей день прийнято роздавати милостиню жебракам і хворим, тому що вважається, що Ісус Христос може під виглядом бродяги, що потребує, або хворої людини подивитися на земне життя людей і на ставлення до нього.
Що не можна робити на Вознесіння Господнє?
1. Не можна смітити на вулиці і плювати, тому що можна потрапити в Христа, або він це помітить, перебуваючи під виглядом бродяги або жебрака.
2. На Вознесіння Господнє не можна працювати. Цей день потрібно провести в родинному колі.
3. Також не можна на Вознесіння проводити чаклунські обряди.
4. У Вознесіння Господнє сваритися і лаятися суворо заборонено.
5. Не можна в цей день просити у Бога грошей, тільки якщо не страждаєте від сильної потреби.
Що варто робити на Вознесіння Господнє?
1. У свято Вознесіння Господнє потрібно обов’язково просити Бога про допомогу і здоров’я.
2. Також дуже бажано вмитися росою – вона в цей день має цілющу силу.
3. Потрібно спекти пиріг-сходи або млинці.
4. Також на Вознесіння Господнє потрібно ходити в гості і пригощати близьких і нужденних людей своєю випічкою.
5. У це свято потрібно особливо проявляти милосердя до хворих і нужденних. Давати милостиню.
6. Поминати померлих в день Вознесіння теж вважається тим, що обов’язково потрібно зробити.
7. Дівчата повинні водити хороводи і гадати.
8. На Вознесіння Господнє обов’язково відвідайте церковну службу.
9. Потрібно багато і щиро молитися в цей день.
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