Сотні тернополян зібралися на загальноміське освячення води

19 січня на набережній Тернопільського ставу відбувся великий водосвятний молебень.

У цей день люди освячують воду та занурюються у місцевих водоймах. Вірять, що освячена вода дасть здоров’я на цілий рік, забере усі хвороби та вбереже від лихого.

Саме тому на Йорданське водосвяття біля Тернопільського ставу (біля пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України) зібралися представники духовенства, влади та жителі Тернопільщини. Усі разом просили в Господа зцілення від недуг, здоров’я та миру в Україні.

Радість величного і радісного свята Богоявлення Господнього разом з присутніми розділив міській голова.

Звертаючись до присутніх очільник Тернополя зазначив, що з року в рік 19 січня тернополяни збираються на цьому місці, аби привітати один одного з великим християнським святом – Хрещенням Ісуса.

«Свято Водохреща для українського народу – є джерелом світлої радості, символізує очищення душі, зміцнює нашу віру в перемогу добра та укріплює сподівання на краще майбутнє, - додає Сергій Надал. - З нагоди свята Богоявлення та Хрещення Ісуса зичу вам добра, взаєморозуміння, успіху у ваших справах. Нехай сходить благодать на кожну родину, хай буде спокійним та розміреним життя у нашому місті, нехай повернеться мир в нашу країну!»