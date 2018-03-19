25 березня пройде загальноміська Хресна Дорога

Тернополян та гостей міста запрошують долучитися 25 березня до загальноміської Хресної дороги, яка пройде центральними вулицями Тернополя.

Цьогоріч її присвятять молитвам за мир та спокій в Україні. Очолить ходу Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Кир Вacилiй Сeмeнюк. Початок – о 16.00.

Маршрут пролягатиме від Архикатедрального Собору вздовж вулиці Руської до Театрального майдану та вулицею Листопадовою повернуться до храму.

До спільної молитви священнослужителі Греко-Католицької церкви запрошують усіх християн, незалежно від конфесії.

Також у цей день о 15.00. у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія.