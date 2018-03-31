fortuna gif

Останні новини

Куди піти тернополянам та гостям міста на Великодні свята

Velykden Pysanky 333До Великодня на тернополян та гостей міста чекає низка заходів.

Зокрема, 5-6 квітня на вул. Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І.Я. Франка) відбудеться пленер писанок серед мистецьких закладів Тернополя «Розмалюємо писанку».

1-го квітня тернополянам театр молодіжної християнської спільноти «ЗнаменнЯ» покаже виставу «Розпни Його», початок о 17 годині.

3-го квітня в Палаці культури «Березіль» о 15.00 розпочнеться духовно – пізнавальна театралізована програма «Отець Піо – містик, стигматик, чудотворець».

На Театральному майдані 9 квітня відбудеться Пасхальний концерт протестантських євангельських церков «Рух Реформації-2018», початок о 17.00.

А 11 квітня в Українському домі «Перемога» пройде Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру. Початок концерту о 18.00 годині.

Також протягом Великодніх свят, а саме з 4 по 15 квітня, на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка діятиме Великодній ярмарок.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Погода

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Гусятинчани вчилися ефективному веденню сільського господарства
Четвер, 29 березня 2018
Thumbnail У Гусятинському районному центрі зайнятості року відбувся навчальний семінар на тему: «Ефективне ведення сільського господарства». У заході взяли участь 14 осіб, серед яких ті, хто цікавиться...
Тернопільський клуб «Час Z» приїхав у школу-ліцей
Понеділок, 05 березня 2018
Thumbnail Для учнів 9-10 класу Тернопільської школи-ліцею № 13 фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзне засідання клубу «Час Z» на тему: «Подорож у професійне майбутнє».
Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок у Тернополі? (Публічна консультація)
Понеділок, 05 березня 2018
Thumbnail 6 березня о 15.00 у приміщенні Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5, сесійна зала) відбудеться публічна консультація щодо змін правил встановлення вивісок.
Вивчити іноземну мову можна безкоштовно
Понеділок, 26 лютого 2018
Thumbnail В обласній бібліотеці для молоді можна вивчати безкоштовно іноземні мови. Від присутніх потрібно лише – ініціативність та бажання навчатись.
День народження організації Ротарі: 113 років добрих справ
П'ятниця, 23 лютого 2018
Thumbnail Сьогодні, 23 лютого 2018 року, виповнюється 113 років унікальній міжнародній громадській організації – Ротарі.  Вона об’єднує людей, що прагнуть втілювати позитивні зміни у своєму житті, у своїх громадах та...
Тернопільські борчині виграли дві медалі на Міжнародному турнірі
Понеділок, 19 лютого 2018
Thumbnail З медалями повернулися тернопільські борчині з Міжнародного дитячого жіночого турніру, який проходив у Клесові, що на Рівненщині. 
У Тернополі змагалися наймолодші борці
Вівторок, 13 лютого 2018
Thumbnail У Тернополі днями пройшов І-ий турнір з вільної боротьби пам’яті бійця батальйону «Збруч» Павла Римара, до річниці його загибелі.
Громадська рада визначила лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких за 2017 рік
Понеділок, 25 грудня 2017
Thumbnail 22 грудня в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося підсумкове засідання Громадської ради з питань відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів...
Тернополян просять підтримати кращі проекти Програми соціального підприємництва
Понеділок, 04 грудня 2017
Thumbnail Тернополянам пропонують взяти участь у голосуванні за найкращі проекти Програми соціального підприємництва. Триватиме воно до 14 грудня.