Куди піти тернополянам та гостям міста на Великодні свята

До Великодня на тернополян та гостей міста чекає низка заходів.

Зокрема, 5-6 квітня на вул. Гетьмана Сагайдачного (біля пам’ятника І.Я. Франка) відбудеться пленер писанок серед мистецьких закладів Тернополя «Розмалюємо писанку».

1-го квітня тернополянам театр молодіжної християнської спільноти «ЗнаменнЯ» покаже виставу «Розпни Його», початок о 17 годині.

3-го квітня в Палаці культури «Березіль» о 15.00 розпочнеться духовно – пізнавальна театралізована програма «Отець Піо – містик, стигматик, чудотворець».

На Театральному майдані 9 квітня відбудеться Пасхальний концерт протестантських євангельських церков «Рух Реформації-2018», початок о 17.00.

А 11 квітня в Українському домі «Перемога» пройде Великодній концерт легкої та популярної музики муніципального Галицького камерного оркестру. Початок концерту о 18.00 годині.

Також протягом Великодніх свят, а саме з 4 по 15 квітня, на Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка діятиме Великодній ярмарок.