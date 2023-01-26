У Тернопіль завітає відомий піаніст

Тур з презентацією нового альбому «In Time» від найяскравішого неокласичного композитора та піаніста України Єгора Грушина. За 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6 вітчизняних фільмів. Тернопіль 13 Лютогоо 19:00 Драмтеатр. Купуйте квитки Онлайн 1. Обирайте місця 2. Сплачуйте замовлення карткою 3. Отримуйте квитки на ел. пошту. Офіційні квитки: karabas.sale/egor-grushin-ternopil