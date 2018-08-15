З 23 по 28 серпня Тернопіль відзначатиме День Незалежності та День міста. Перелік заходів
З 23 по 28 серпня Тернопіль відзначатиме День Незалежності та День міста. У різних локаціях міста пройдуть культурні, святкові, патріотичні та спортивні заходи.
Розпочнуться святкування з урочистої церемонії освячення і підняття Державного Прапора України та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків видатних діячів українського державотворення, Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО.
З 24 серпня впродовж трьох днів на Тернопільському ставі проходитиме Чемпіонат світу з водно-моторного спорту у класах F125, F250 та F500.
Також під час святкування Дня Незалежності заплановано відкриття пам’ятника Симону Петлюрі, а о 18.00 годині усіх бажаючих запрошують до Архикатедрального собору на Синхронну Всесвітню молитву за Україну, в рамках якої українці цілого світу одночасно заспівають молитву «Боже, Великий Єдиний».
Впродовж святкових днів у місті заплановані концерти на кількох сценах. Хедлайнером до Дня Незалежності стане гурт «Pianoboy», який виступатиме 24 серпня на набережній тернопільського ставу, а до Дня міста, 28 серпня, на Співочому полі для тернополян співатиме Ірина Федишин та народний артист України Іван Попович.
|Заходи
з відзначення Дня Державного Прапора, 27-ї річниці Незалежності України та 478-ї річниці Дня міста Тернополя
|23 серпня 2018 р. (четвер)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України
|10.00 год.
|Театральний майдан
|2
|Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
|11.00 год.
|Театральний майдан, вул. С.Крушельницької, бульвар Т.Г.Шевченка, Микулинецьке кладовище, Площа Героїв євромайдану
|3
|Персональна виставка молодого художника м. Тернополя Павла Шачка
|11.30 год.
|Український дім
|4
|Нагородження кращих людей міста
|12.00 год.
|Сесійний зал міської ради
|5
|«Шляхи становлення української державності. Ярослав-Богдан Рудницький-Голова Уряду УНР в екзилі». Презентація книги Лесі Гапон.
|14.00 год.
|Бібліотека №2 для дітей ( Літературне Тернопілля)
|6
|Художній пленер серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Тернопільська палітра»
|Протягом дня
|Набережна Тернопільського ставу, центральна частина міста
|7
|Художній пленер «Тернопіль. Оптимістична історія…»
|Протягом дня
|Історичні, пам’ятні та культурні локації міста
|24 серпня 2018 р. (п’ятниця)
|1
|Чемпіонат світу з водно-моторного спорту
|10.00 год.
|Тернопільський став
|2
|Реміснича майстерня (виставка – продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи по хенд мейду)
|Протягом дня
|Майдан Волі
|3
|Відкриття пам’ятника Симона Петлюри
|11.00 год.
|Б-р. C. Петлюри,2
|4
|Гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі»
|Протягом дня
|Парк Т.Шевченка
|5
|Екскурсії в музей політв’язнів та репресованих
|Протягом дня
|Музей політв’язнів та репресованих
|6
|«Молодіжний банк ініціатив». Майстер-класи , ярмарки та розважальні заходи
|з 12.00 год.
|Вул.. Сагайдачного
|7
|«Тернопіль туристичний». Інформ - арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|8
|Дитячий спортивний фестиваль
|15.00 год.
|Театральний майдан
|9
|Синхронна Всесвітня молитва за Україну (виконання церковного гімну «Боже, Великий, Єдиний»)
|18.00 год.
|Катедральний Собор
|10
|Святковий концерт до 27-ї річниці Незалежності України. Тернопільські музичні гурти «100Хвилин», «GunzLiveBand». Гість святкової програми «PIANOБОЙ», MetanoyaShow.
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|11
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|Парк Т. Шевченка (о.Чайка)
|12
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|Протягом дня
|Парк Т. Шевченка
|25 серпня 2018 р. (субота)
|1
|Гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі»
|Протягом дня
|Парк Т.Шевченка
|2
|Чемпіонат світу з водно-моторного спорту
|10.00 год.
|Тернопільський став
|3
|Фінальний тур чемпіонату Тернопільської області з пляжного волейболу
|з 10.00 год.
|Волейбольні майданчики «Динамо», «Циганка»)
|3
|Реміснича майстерня (виставка – продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи по хенд мейду)
|Протягом дня
|Майдан Волі
|4
|Візуалізація проектів «Тернопіль майбутнього»
|11.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|5
|«Файний Арт» (Встановлення рекорду України на масове написання картин більш ніж на 100 полотнах)
|з 12.00 год.
|Парк Т.Шевченка (Літня естрада)
|6
|Художній пленер «Тернопіль. Оптимістична історія…»
|Протягом дня
|Територія біля Тернопільського замку
|7
|Свято Тернопільського Замку
|з12 00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|8
|Зустріч міського голови та членів виконавчого комітету з офіційними делегаціями
|15.00 год.
|9
|«Тернопіль туристичний». Інформ - арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|10
|Концерт переможців та лауреатів фестивалів і конкурсів серед дитячих початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
|14.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|11
|Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|16.00 год.
|Театральний майдан
|12
|Шоу переможців книги рекордів України
|17.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|13
|Встановлення рекорду України «Найбільша кількість масажистів на одній людині»
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|14
|«Маленький фан- оркестр» (Німеччина)
|18.30 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|15
|Виступ Leo Mantis (Гурт «FUNHOUSE»)
|19.30 год.
|Набережна Тернопільського ставу
|16
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|Протягом дня
|Парк Т. Шевченка
|26 серпня 2018 р. (неділя)
|1
|Гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі»
|Протягом дня
|Парк Т.Шевченка
|3
|Фінальний тур чемпіонату Тернопільської області з пляжного волейболу
|з 10.00 год.
|Волейбольні майданчики («Динамо»)
|2
|Реміснича майстерня (виставка – продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи по хенд мейду)
|Протягом дня
|Майдан Волі
|3
|Всеукраїнська виставка голубів та різної птиці «Молодий голуб України»
|Протягом дня
|смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 106 (пташинний ринок)
|4
|Світовий чемпіонат з водно-моторного спорту
|Протягом дня
|Тернопільський став
|5
|«Свято Солодощів 2018»
|14.00 год.
|Парк Т. Шевченка
|6
|«Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Тернопільський замок
|7
|Танцювальний фестиваль «Файне місто»
|15.00 год.
|Театральний майдан
|8
|Урочисте закриття чемпіонату світу з водно-моторного спорту
|18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|9
|«Рок-Колорит». Концерт Тернопільських музичних рок – груп. Святкові гості – гурт «Selfi» та гурт «Цвіт кульбаби»
|18.30 год.
|Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу)
|10
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|Парк Т. Шевченка (о.Чайка)
|11
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|Протягом дня
|Парк Т. Шевченка
|27 серпня 2018 р. (понеділок)
|1
|Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|12.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|2
|Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 162-ї річниці від дня народження
|13.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|3
|«Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|4
|Поетичний марафон «Так, ти одна моя правдивая любов»
|14.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|28 серпня 2018 р. (вівторок)
|1
|Урочиста Літургія до свята Успіння Пресвятої Богородиці та 477-ї річниці міста
|10.00 год.
|Церква Успіння Пресвятої Богородиці вул. Князя Острозького,55
|2
|Квест від ООН
|11.00 год.
|Центральна частина міста
|3
|Презентація каталогу Михайла Тимошика «Значки та медалі Тернопілля»
|11.30 год.
|Прес-центр Українського дому
|4
|Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру
|14.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|5
|«Тернопіль туристичний». Інформ - арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|6
|«Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: 150-річчя ТОО «Просвіта», В’ячеслава Хім’яка, Богдана Хаварівського, Григорія Бурбези.
|15.00 год.
|вул. Гетьмана Сагайдачного
|Парк Національного Відродження
|1
|«Скарби Тернового поля». Виставка – продаж виробів майстрів народної творчості
|12.00 год.
|Парк Національного Відродження
|2
|Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста»
|Протягом дня
|Парк Національного Відродження
|3
|Свято меду
|Протягом дня
|Парк Національного Відродження
|4
|Дитяча розважальна програма
|15.00 год.
|Співоче поле
|5
|Концерт учасників тернопільських вокальних студій «Пісенне сузір’я»
|16.00 год.
|Співоче поле
|6
|Вшанування та нагородження кращих тернополян
|19.00 год.
|Співоче поле
|7
|Концерт за участю Тернопільських виконавців.
|19.30 год.
|Співоче поле
|8
|Концерт української співачки Ірини Федишин та народного артиста України Івана Поповича
|20.30 год.
|Співоче поле
Примітка: В програмі можливі зміни.
Повідомляє прес-служба ТМР
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