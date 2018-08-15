З 23 по 28 серпня Тернопіль відзначатиме День Незалежності та День міста. Перелік заходів

З 23 по 28 серпня Тернопіль відзначатиме День Незалежності та День міста. У різних локаціях міста пройдуть культурні, святкові, патріотичні та спортивні заходи.

Розпочнуться святкування з урочистої церемонії освячення і підняття Державного Прапора України та покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків видатних діячів українського державотворення, Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО.

З 24 серпня впродовж трьох днів на Тернопільському ставі проходитиме Чемпіонат світу з водно-моторного спорту у класах F125, F250 та F500.

Також під час святкування Дня Незалежності заплановано відкриття пам’ятника Симону Петлюрі, а о 18.00 годині усіх бажаючих запрошують до Архикатедрального собору на Синхронну Всесвітню молитву за Україну, в рамках якої українці цілого світу одночасно заспівають молитву «Боже, Великий Єдиний».

Впродовж святкових днів у місті заплановані концерти на кількох сценах. Хедлайнером до Дня Незалежності стане гурт «Pianoboy», який виступатиме 24 серпня на набережній тернопільського ставу, а до Дня міста, 28 серпня, на Співочому полі для тернополян співатиме Ірина Федишин та народний артист України Іван Попович.

Заходи

з відзначення Дня Державного Прапора, 27-ї річниці Незалежності України та 478-ї річниці Дня міста Тернополя 23 серпня 2018 р. (четвер) № п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення 1 Урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України 10.00 год. Театральний майдан 2 Покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Тараса Шевченка, Ярослава Стецька, Ярослави Стецько, В’ячеслава Чорновола, Степана Бандери, Героїв Небесної Сотні та учасників АТО з нагоди 27-ї річниці Незалежності України 11.00 год. Театральний майдан, вул. С.Крушельницької, бульвар Т.Г.Шевченка, Микулинецьке кладовище, Площа Героїв євромайдану 3 Персональна виставка молодого художника м. Тернополя Павла Шачка 11.30 год. Український дім 4 Нагородження кращих людей міста 12.00 год. Сесійний зал міської ради 5 «Шляхи становлення української державності. Ярослав-Богдан Рудницький-Голова Уряду УНР в екзилі». Презентація книги Лесі Гапон. 14.00 год. Бібліотека №2 для дітей ( Літературне Тернопілля) 6 Художній пленер серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Тернопільська палітра» Протягом дня Набережна Тернопільського ставу, центральна частина міста 7 Художній пленер «Тернопіль. Оптимістична історія…» Протягом дня Історичні, пам’ятні та культурні локації міста 24 серпня 2018 р. (п’ятниця) 1 Чемпіонат світу з водно-моторного спорту 10.00 год. Тернопільський став 2 Реміснича майстерня (виставка – продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи по хенд мейду) Протягом дня Майдан Волі 3 Відкриття пам’ятника Симона Петлюри 11.00 год. Б-р. C. Петлюри,2 4 Гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі» Протягом дня Парк Т.Шевченка 5 Екскурсії в музей політв’язнів та репресованих Протягом дня Музей політв’язнів та репресованих 6 «Молодіжний банк ініціатив». Майстер-класи , ярмарки та розважальні заходи з 12.00 год. Вул.. Сагайдачного 7 «Тернопіль туристичний». Інформ - арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 8 Дитячий спортивний фестиваль 15.00 год. Театральний майдан 9 Синхронна Всесвітня молитва за Україну (виконання церковного гімну «Боже, Великий, Єдиний») 18.00 год. Катедральний Собор 10 Святковий концерт до 27-ї річниці Незалежності України. Тернопільські музичні гурти «100Хвилин», «GunzLiveBand». Гість святкової програми «PIANOБОЙ», MetanoyaShow. 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу 11 Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України 21.00 год. Парк Т. Шевченка (о.Чайка) 12 Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста» Протягом дня Парк Т. Шевченка 25 серпня 2018 р. (субота) 1 Гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі» Протягом дня Парк Т.Шевченка 2 Чемпіонат світу з водно-моторного спорту 10.00 год. Тернопільський став 3 Фінальний тур чемпіонату Тернопільської області з пляжного волейболу з 10.00 год. Волейбольні майданчики «Динамо», «Циганка») 3 Реміснича майстерня (виставка – продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи по хенд мейду) Протягом дня Майдан Волі 4 Візуалізація проектів «Тернопіль майбутнього» 11.00 год. Територія біля Тернопільського замку 5 «Файний Арт» (Встановлення рекорду України на масове написання картин більш ніж на 100 полотнах) з 12.00 год. Парк Т.Шевченка (Літня естрада) 6 Художній пленер «Тернопіль. Оптимістична історія…» Протягом дня Територія біля Тернопільського замку 7 Свято Тернопільського Замку з12 00 год. Територія біля Тернопільського замку 8 Зустріч міського голови та членів виконавчого комітету з офіційними делегаціями 15.00 год. 9 «Тернопіль туристичний». Інформ - арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 10 Концерт переможців та лауреатів фестивалів і конкурсів серед дитячих початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 14.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 11 Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 16.00 год. Театральний майдан 12 Шоу переможців книги рекордів України 17.00 год. Набережна Тернопільського ставу 13 Встановлення рекорду України «Найбільша кількість масажистів на одній людині» 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу 14 «Маленький фан- оркестр» (Німеччина) 18.30 год. Набережна Тернопільського ставу 15 Виступ Leo Mantis (Гурт «FUNHOUSE») 19.30 год. Набережна Тернопільського ставу 16 Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста» Протягом дня Парк Т. Шевченка 26 серпня 2018 р. (неділя) 1 Гастрономічний фестиваль «Пікнік у Тернополі» Протягом дня Парк Т.Шевченка 3 Фінальний тур чемпіонату Тернопільської області з пляжного волейболу з 10.00 год. Волейбольні майданчики («Динамо») 2 Реміснича майстерня (виставка – продаж виробів майстрів народної творчості, майстер класи по хенд мейду) Протягом дня Майдан Волі 3 Всеукраїнська виставка голубів та різної птиці «Молодий голуб України» Протягом дня смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 106 (пташинний ринок) 4 Світовий чемпіонат з водно-моторного спорту Протягом дня Тернопільський став 5 «Свято Солодощів 2018» 14.00 год. Парк Т. Шевченка 6 «Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Тернопільський замок 7 Танцювальний фестиваль «Файне місто» 15.00 год. Театральний майдан 8 Урочисте закриття чемпіонату світу з водно-моторного спорту 18.00 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 9 «Рок-Колорит». Концерт Тернопільських музичних рок – груп. Святкові гості – гурт «Selfi» та гурт «Цвіт кульбаби» 18.30 год. Набережна Тернопільського ставу (сцена біля причалу) 10 Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України 21.00 год. Парк Т. Шевченка (о.Чайка) 11 Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста» Протягом дня Парк Т. Шевченка 27 серпня 2018 р. (понеділок) 1 Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 12.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 2 Покладання квітів до пам’ятника Івана Франка з нагоди 162-ї річниці від дня народження 13.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 3 «Тернопіль туристичний». Інформ – арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 4 Поетичний марафон «Так, ти одна моя правдивая любов» 14.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 28 серпня 2018 р. (вівторок) 1 Урочиста Літургія до свята Успіння Пресвятої Богородиці та 477-ї річниці міста 10.00 год. Церква Успіння Пресвятої Богородиці вул. Князя Острозького,55 2 Квест від ООН 11.00 год. Центральна частина міста 3 Презентація каталогу Михайла Тимошика «Значки та медалі Тернопілля» 11.30 год. Прес-центр Українського дому 4 Концерт Муніципального Галицького камерного оркестру 14.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного 5 «Тернопіль туристичний». Інформ - арт – локації та екскурсії з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку 6 «Крізь терни до зірок». Мистецька імпреза з нагоди поповнення Алеї Зірок таблицями: 150-річчя ТОО «Просвіта», В’ячеслава Хім’яка, Богдана Хаварівського, Григорія Бурбези. 15.00 год. вул. Гетьмана Сагайдачного Парк Національного Відродження 1 «Скарби Тернового поля». Виставка – продаж виробів майстрів народної творчості 12.00 год. Парк Національного Відродження 2 Безпрограшна лотерея від Тернопільської міської організації товариства «Червоного Хреста» Протягом дня Парк Національного Відродження 3 Свято меду Протягом дня Парк Національного Відродження 4 Дитяча розважальна програма 15.00 год. Співоче поле 5 Концерт учасників тернопільських вокальних студій «Пісенне сузір’я» 16.00 год. Співоче поле 6 Вшанування та нагородження кращих тернополян 19.00 год. Співоче поле 7 Концерт за участю Тернопільських виконавців. 19.30 год. Співоче поле 8 Концерт української співачки Ірини Федишин та народного артиста України Івана Поповича 20.30 год. Співоче поле

Примітка: В програмі можливі зміни.

Повідомляє прес-служба ТМР