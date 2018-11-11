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XVIII Міжнародний джазовий фестиваль JazzBez у Тернополі!

45679783 2290080287903564 7187512591718023168 oЗустрічай зиму з джазом!

6-17 грудня 2018 р. XVIII джазовий фестиваль Jazz Bez уже вкотре об'єднає музикою численні міста України та Польщі!

Львів, Київ, Одеса, Тернопіль, Луцьк, Дрогобич, Харків, Суми, Рівне, Маріуполь, Краматорськ, Бердичів, Кропивницький, Ужгород, Вроцлав, Перемишль, Люблін, Новиця - в одному турі кращих світових джаз-музикантів!

6-9 грудня XVIII Міжнародний джазовий фестиваль JazzBez проходитиме у Тернополі в обласному драматичному театрі ім Т. Г.Шевченка.

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Програма фестивалю:

7 грудня

Antonio Flinta Quartet (Італія)
Jonas Cambien Trio (Норвегія)

08 грудня

Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack (США)
Logan Richardson blues People (США)

09 грудня

Leléka (Берлін, Німеччина)
Silhouette and Vinx (США-Угорщина)

Деталі: https://www.jazzbez.org/

Початок всіх концертів о 19:00.
Квитки можна придбати у касі Драмтеатру, ЦУМі (1 поверх), або онлайн: https://kasa.in.ua/miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez

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