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Тернопіль готується до Новорічно-Різдвяних свят

zyma TernopilЗ початком зими у центрі Тернополя розпочнуться заходи з нагоди Новорічно-Різдвяних свят.

Зокрема, з 1 грудня на Театральному майдані запрацює «Файне зимове містечко», на території якого розміщуватимуться дерев’яні будиночки з різноманітною святковою атрибутикою, Офіс Святого Миколая, Стіна мрій, Будинок льодових фігур, 40-метрова ковазанка та різноманітні атракціони.

Льодовий майданчик працюватиме незалежно від температурних та погодних умов і вміщуватиме  близько 200 відвідувачів одночасно.

Також протягом Новорічних та Різдвяних свят усі бажаючі зможуть написати побажання до Св. Миколая, поспілкуватися та зробити фото на згадку, завітавши у Будинок Святого Миколая, який розпочне свою роботу уже в перших числах грудня.

Окрім того, з середини грудня у Тернополі з’явиться ще одна святкова локація на так званих «Єлисейських полях», що неподалік набережної Тернопільського ставу. Тут заплановано облаштувати гірку для спуску на сноутюбах, зону відпочинку і розваг та універсальні торгівельні будиночки.

Урочисте відкриття зимової локації відбудеться 13 грудня!

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