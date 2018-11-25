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Тернополяни вшанували пам'ять про невинно замучених голодом українців

ffb71739c8a566a48c35808dbf36f0d7В останню суботу листопада у десятках країн світу вшановували пам'ять про невинно замучених голодом українців, які визнали голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Вся Україна у жалобі схилила голову перед нашими співвітчизниками – жертвами Голодомору 1932-33 років, а також Голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років.

Вшанувати жертв геноциду на головній площі міста зібралися і тернополяни. Після спільної молитви духовенство, громадськість та представники влади запалили свічку пам’яті тих страшних голодних років.

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Голодомор - страшна сторінка нашої історії, на якій закарбовано жахіття голодних смертей, людоїдства, поховання без панахиди.  Це – масове вбивство. Такого широкомасштабного штучного голодомору, такого етно- геноциду, як на початку 30-х років ХХ століття у нашій хлібородній державі, не знав жодний народ.

Страшна трагедія, яка спіткала наш народ 85 років тому, відображена у певній статистиці. Щосекунди від голоду помирали від 24 до 30 людей, щогодини - від 1400 і понад 35 тисяч - щодоби.

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