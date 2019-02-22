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Тернопільщина: як кандидати та їх команди шукають шлях до «сердець» виборців

polit agitaciaБлагодійний концерт від Зеленського, валентинки та квіти від Наливайченка, какао від команди кандидата Садового – на Тернопільщині спостерігачі ОПОРИ фіксують креативні методи ведення передвиборчої агітації.

11 лютого в Тернопіль завітав кандидат в Президенти України Володимир Зеленський. Він у акторському складі студії «Квартал 95» виступав на сцені Палацу культури «Березіль». За його участі відбулися комерційний, а також благодійний концерти.

18.02 Ternopil koncert

Анонсування про безкоштовний виступ не було, а на шоу охочі потрапляли лише за запрошеннями. Хто і яким чином попередньо їх розповсюджував ОПОРІ достеменно не відомо. Та у холі перед концертом спостерігачам вдалось отримати квитки та потрапити на цей захід.

На безкоштовному концерті студії «Квартал 95» прямої агітації не зафіксовано. Та знаючи стиль та тематику цього шоу, очевидним фактом була наявність жартів адресованих представникам чинної влади та конкурентним кандидатам у Президенти. На концерті Володимир Зеленський повідомив присутнім, що агітації не буде, бо вони і так знають що робити.

https://www.youtube.com/watch?v=k0LFtfrCZfg

Громадянська мережі ОПОРА раніше публікувала свою позицію щодо проведення таких заходів студією «Квартал 95» за участі Зеленського .

14 лютого у Тернопільському прес-клубі відбувалася прес-конференція кандидата на пост Президента Валентина Наливайченка. На захід прийшло близько двадцяти осіб, журналісти та усі охочі.

18.02 Ternopil konferencija

На початку зустрічі для присутніх стали несподіванкою подарунки для жінок у вигляді валентинок та тюльпанів. Ці вітальні листівки з написом «З Днем Закоханих Дорогі тернополяни Ваш Валентин Наливайченко» та символікою партії «Рух Валентина Наливайченка «Справедливість» не мали вихідних даних.

18.02 Ternopil valentynky

Роздана на заході друкована продукція може бути розцінена як матеріали передвиборчої агітації. Тоді, відповідно до частини 3 статті 59 Закону України «Про вибори Президента України», ці листівки повинні були містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку на використане обладнання, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск та замовника. А у частині 16 статті 64 Закону зазначено, що забороняється виготовлення та розповсюдження передвиборчих агітаційних матеріалів, що не містять таких даних.

15 лютого у Тернополі спостерігачі ОПОРИ зафіксували брендований автобус кандидата Андрія Садового.

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Цього ж дня, депутат Тернопільської міської ради від партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Грицишин на своїй сторінці у Facebook запросив мешканців міста на зустріч: «Сьогодні біля Театрального майдану п’ємо львівське какао та говоримо про життя. Приходьте, поспілкуємося»

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Наступного дня, 16 лютого, представники команди Садового проводили агітацію у районному центрі Теребовля. Вони розмовляли з перехожими, роздавали друковані агітаційні матеріали, а також при цьому пригощали какао. Напій завбачливо зберігався у термосі.

18.02 Ternopil skrin kakao

Загалом, за інформацією із офіційної сторінки Об’єднання «Самопоміч» - Тернопільщина в мережі Facebook, агітаційний тур КакаоРозмови охопив дев'ять міст області. Крім Тернополя та Теребовлі, представники команди Андрія Садового побували в Копичинцях, Хоросткові, Бучачі, Монастириській, Козовій, Бережанах, Чорткові та Борщеві.

18.02 Ternopil skrin kakao

«Такі прояви передвиборної діяльності однозначно важко оцінити, адже законодавство України не прописане під усі можливі випадки. Однак, кандидатам у Президенти та їхнім командам варто пам’ятати та дотримуватись демократичних принципів та норм ведення передвиборної агітації та не вдаватися до дій, які можуть мати ознаки порушень чи маніпуляцій. Зауважу також, що стаття 64 ЗУ «Про вибори Президента України» містить перелік обмежень щодо агітаційної діяльності, а відповідальність за виборчі злочини прописана у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення», - зазначає координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка.

Ольга Галушка,

координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Тернопільській області

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