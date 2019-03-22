Тернополян закликають повідомляти про підкуп виборців

Тернополян закликають не толерувати таке порушення як підкуп виборців та повідомляти про нього:

«Ти повідомляєш поліцію, якщо бачиш, що крадуть авто. То чому ж не робиш цього, коли бачиш, як хтось продає свій голос? Продаються лише десятки тисяч людей, але від їхніх дій потім страждають мільйони громадян. Бачиш підкуп виборців - телефонуй 102! Або хоча б повідом ОПОРУ».