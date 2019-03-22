Провокації влади не допоможуть їй приховати корупцію та спроби фальсифікувати вибори, – заява

В останні тижні перед виборами, розуміючи неминучість своєї поразки, поки що чинна влада вдається до все нових і нових провокації, намагаючись очорнити опозиційних політиків і демократичні політичні сили.

Щоб догодити своєму господарю, порошенківські спецслужби не лише залякують активістів та звичайних виборців, а й беруть на озброєння методи тоталітарних диктатур.

Кум президента, який не має навіть юридичної освіти, у своїй догідливості копіює сумнозвісного генпрокурора Вишинського, вигадуючи цілі «шпигунські» організації і «підпільні» мережі, які він «доблесно» викриває на прес-конференціях і в прес-релізах.

І все це для того, щоб відволікти увагу громадськості від корупційних скандалів за участю фірм президента, людей президента і самого президента, які крадуть і відмивають гроші, зібрані всіма громадянами на потреби нашої армії. Щоб перебити сморід, яким тхне від викритих журналістами схем підкупу і фальсифікації, які штаб чинного президента використовує для спотворення волевиявлення виборців.

Не дивно, що чергова порція сфабрикованих звинувачень на адресу опозиції з’явилася через день після того, як представники «Батьківщини» з парламентської трибуни заявили про викриття системи фінансування підкупу на користь президента через рахунки в державних банках та фірми-прокладки.

«Батьківщина» ще раз наголошує, що діє виключно в межах закону. Не використовувала, не використовує і немає наміру використовувати підкуп виборців.

Ми перемагаємо на виборах чесно і закликаємо до чесної боротьби усіх інших вітчизняних політиків. Сила нашої партії – це мільйони прихильників Юлії Тимошенко, це агітатори, спостерігачі та представники «Батьківщини» у виборчих комісіях, які сумлінно виконують свою роботу, захищаючи права громадян. Вони довели свою фаховість і мужність, коли чинили спротив владному тиску за часів Януковича. І їх не зламають поплічники Порошенка.

Ми не відступимо в боротьбі проти корупції, проти розкрадання держави і армії. Усі причетні до цих злочинних оборудок, як і ті, хто брутально порушує виборче законодавство, будуть притягнуті до відповідальності. Це добре розуміє і чинний президент, і його кум-генпрокурор, і керівники спецслужб, що ганьблять своїм підлабузництвом честь тисяч співробітників їхніх відомств. Вони перелякані, а тому не гребують нічим, сподіваючись зачепитися за свої крісла. Але їм це не допоможе.

Народ сильніший.

За народом правда.

Народ переможе.

ВО «Батьківщина»