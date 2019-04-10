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Підсумки голосування під час першого туру чергових виборів Президента України на Тернопільщині

8899000За даними протоколів окружних виборчих комісій Тернопільської області про підсумки голосування у межах відповідних територіальних виборчих округів, найбільшу кількість голосів виборців у регіоні отримав Петро Порошенко.

На другому місці за результатами голосування опинилася Юлія Тимошенко, а на третьому – Анатолій Гриценко. Володимир Зеленський, який є лідером першого туру за результатами підрахунку в єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі, у Тернопільській області – на четвертому місці. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала дані протоколів ОВК про підсумки голосування у межах територіальних виборчих округів №163, 164, 165, 166 і 167. За підрахунками, електоральні вподобання мешканців Тернопільській області відрізняються від всеукраїнських.

У регіоні найбільше отримав чинний Президент Петро Порошенко – 130 775 голосів громадян. Також серед лідерів виборчих перегонів є Юлія Тимошенко, за яку проголосували 101 315 осіб, Анатолій Гриценко – 91 707, Володимир Зеленський – 78 783, Олег Ляшко – 39 820, Руслан Кошулинський – 29 328 та Ігор Смешко – 27 594.

У регіоні найбільше отримав чинний Президент Петро Порошенко – 130 775 голосів громадян. Також серед лідерів виборчих перегонів є Юлія Тимошенко, за яку проголосували 101 315 осіб, Анатолій Гриценко – 91 707, Володимир Зеленський – 78 783, Олег Ляшко – 39 820, Руслан Кошулинський – 29 328 та Ігор Смешко – 27 594.

В окрузі №163 кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, становить 111 936 осіб. З них 29 016 громадян віддали свій голос за Петра Порошенка, 25 517 - Анатолія Гриценка, 18 751 – Володимира Зеленського, 14 073 – Юлію Тимошенко, 9 943 – Ігоря Смешка, 5 419 - Руслана Кошулинського і 2 081 – за Олега Ляшка. 1 214 бюлетенів визнана недійними.

В окрузі №164 проголосували 108 759 громадян. З них підтримали Петра Порошенка 22 832 особи, Юлію Тимошенко – 22 006, Володимира Зеленського – 16 721, Анатолія Гриценка – 14 034, Олега Ляшка – 12 539 і Руслана Кошулинського – 5 845. У цьому окрузі кількість недійсних бюлетенів становить 1 298 штук.

В окрузі №165 голоси виборців між кандидатами розподілилися наступним чином: за Петра Порошенка – 30 436, Анатолія Гриценка – 23 221, Юлію Тимошенко – 22 199, Володимира Зеленського – 14 735, Олега Ляшка – 7 856, Руслана Кошулинського – 5 376 та за Ігоря Смешка віддали свій голос 5 609 осіб. Загалом в окрузі 116 196 осіб взяли участь у виборах. 1 331 бюлетень визнаний недійсним.

В окрузі №166 кількість громадян, які проголосували, становить 107 574 особи. У підсумку, Петро Порошенко отримав 25 733 голоси, Юлія Тимошенко – 23 972, Анатолій Гриценко – 17255, Володимир Зеленський – 13 989, Олег Ляшко – 9 260, Руслан Кошулинський – 6 531 та Ігор Смешко – 3 623 голоси відповідно. 1 313 бюлетенів були визнані недійсними.

92 215 виборців взяли участь в голосуванні в межах округу №167. З них за Петра Порошенка віддали свій голос 22 758 осіб, Юлію Тимошенко – 19 065, Володимира Зеленського – 14 587, Анатолія Гриценка – 11 680, Олега Ляшка – 8 084, Руслана Кошулинського – 6 157 й Ігоря Смешка – 3 871 особа. І 961 бюлетень у цьому окрузі визнаний недійсним.

7 квітня Центральна виборча комісія прийняла протокол про результати голосування у день виборів Президента України, відповідно до якого найбільшу кількість голосів виборців отримав кандидат Володимир Зеленський. Його підтримали більше 5,7 млн громадян України. На другому місці – Петро Порошенко, за нього віддали свій голос більше 3 млн громадян.

Відповідно до постанови № 759 Центральної виборчої комісії від 7 квітня, повторне голосування з чергових виборів Президента України призначено на 21 квітня 2019 року. До виборчого бюлетеня буде включено двох кандидатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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