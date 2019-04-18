Нові партії повинні об'єднатися і разом йти до Парламенту: Українська Галицька Партія

Нові партії повинні об'єднатися і разом йти до Парламенту вже цієї осені. Про це заявив під час ефіру на каналі “Еспресо” голова Політради Української Галицької Партії Роман Лозинський.

“Я сподіваюся, що молодим політикам і новим партіям вистачить розуму об'єднатися і запропонувати на осінь конкурентну пропозицію. Я насправді адепт партнерства і спільних дій. Переконаний, що об'єднавшись, можна досягнути набагато більше. На жаль, українці вміють об'єднуватися, коли все погано”, - зазначив Роман Лозинський.

Він вважає, що зараз українці мають вибір не між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Мова йде про збереження України чи відкат до “руского міру”.

Також в Українській Галицькій Партії переконані: загроза державі настільки велика, що тут не можна мовчати, не можна чекати попутного вітру. Саме зараз треба мати чітку позицію.

“Наша позиція проукраїнська. Ми зараз обираємо не прізвища, а курс держави. А, можливо, й чи бути Україні, чи ні. Не маємо права схибити та злегковажити”, - коментує Ірина Яремчук, заступниця голови Політради Української Галицької Партії.

Нагадаємо, Українська Галицька партія у другому турі президентських виборів попри багато зауважень першою відкрито підтримала Петра Порошенка.