Війна за Тернопіль: хто піде до Верховної ради від обласного центру?

Рейтинг «Слуги народу» похитнув віру в перемогу навіть найміцніших гравців. Поміж штабами політичних сил блукає сумна статистика: йдеш від ЗЕ – маєш 20% рейтингу на старті.

Такими цифрами не може похизуватися жодна інша політична команда.

Залишається покладатися на персональний рейтинг, підтримку і, гроші, звісно. Пліткують, що аби виграти вибори в Тернополі – потрібно вкласти мінімум 200 тисяч доларів. На чому будуються ці цифри? Чи це технологія залякати «безгрішних», але порядних кандидатів уже на старті – не відомо. Проте деякі прізвище почали з’являтися в політичних дискусіях, медійному просторі. То хто ж боротиметься за Тернопіль?

У Надала – п’ять кошиків?

Тернополем довго блукала чутка про те, що міський голова Сергій Надал вирішив «зав’язати» з головним кріслом на вул. Листопадовій та податися у Верховну Раду. Та ці чутки були нічим іншим як мріями його опонентів. В кулуарах вони навіть жартували, що готові вкласти кошти в кампанію мера, аби він нарешті залишив Тернопіль в спокої.

Ще такі чутки базувалися на інформації, що очільник міста «скупив» до кінця року десятки рекламних площин. Та, якщо і купив, то не для себе. За останньою інформацією з наших джерел, міський голова «під купол» Верховною ради не планує. Та «яйця в кошик» інших кандидатів розставляє.

Близькі до оточення мера-свободівця люди кажуть, що йому не вигідно підтримувати когось із свого рідного партійного кола, тобто із ВО «Свободи».

Хоча балотуватися до Верховної Ради горить бажанням заступник міського голови з гуманітарних питань, «свободівець» Леонід Бицюра. Та «благословення» від свого «шефа» він не отримав. Радше навпаки. Очільник міста наполягає, щоб від партії йшли, м’яко кажучи, завідома програшні персоналії.

Подейкують, що саме з легкої руки мера Леоніда Бицюру місцеві медіа почали прив’язувати до епатажної співачки Ольги Полякової, яка заявила, що йти в політику зі свою партією. Все для того, щоб не пустити «зама» до столиці.

Наші джерела кажуть, що днями на одній з фракцій «свободівців» міський голова категорично висловився щодо балотування свого заступника та вказав йому на партію Полякової. Так це чи ні – перевірити важко. Та те, що міський голова «ставить» на інших кандидатів у найближчій гонці за Верховну раду, – факт.

При чому заручилися підтримкою мера одразу кілька кандидатів. На кого поставили?

Ставка №1 – Владислав Стемковський

Владислав Стемковський – це заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, став відомий містянам під час листопадового аномального снігопаду, коли Тернопіль кілька днів паралізувало через луцьку фірму, яка мала б прибирати місто, натомість воно погрузло в кучугурах.

Йтиме Владислав Стемковський за попередніми даними від команди прем’єр-міністра країни Володимира Гройсмана під прапорами партії «Українська стратегія».

Про теплі відносили міського голови з Гройсманом давно говорять. Та й від монолітної «Свободи» Сергій Віталійович публічно відмежувався уже давно. Навіть в останньому інтерв’ю заявив, що є мером Тернополя, а не «свободівським». Тому підтримувати Гройсмана – нічого не заважає навіть попри те, що однопартійці (приміром поки що нардеп Михайло Головко через пресу заявляє, що уряд Гройсмана заслуговує піти у відставку).

Ставка №2 – Максим Черкашин

Прізвище Максима Черкашина «сплило» в переліку кандидатів до Верховної ради нещодавно. Кількарічний радник Сергія Надала, один із співорганізаторів фестивалю «Файне Місто», кажуть, піде до Верховної ради від партії «Голос» Святослава Вакарчука. В кулуарах говорять, що вибір Вакарчука в Тернополі не розуміють, адже Максим нібито несамостійний гравець. Та поки і сам Максим Черкашин про свою участь у виборах не заявив офіційно. Хоча плече підтримки від мера, вочевидь, отримав вже зараз.

Ставка №3 Василь Грицак, «Хтось від Саакашвілі»

Цікавою у цій ставці виглядає персона Василя Грицака – екс-начальника Служби Безпеки України. Наш джерела говорять, що пан Грицак розглядає варіант йти у Верховну Раду по Тернополю. Позаяк наше місто не було категоричне в симпатіях до «ЗЕкоманди», екс-начальник бачить тут перспективи. І нібито очільник міста обіцяє сприяння.

Повернення Міхеіла Саакашвілі оживило його сякі-такі команди в регіонах. Пропозиції підтримати когось з партії грузина теж надходили до мера, але наразі про конкретне прізвище мова не йшла.

Таємничі «ЗЕ»

Кого б не підтримував міський голова, відкритим залишається питання, хто піде в нардепи по Тернополю від «Слуги Народу». Адже на питання «Хто в Тернополі «Зе»?» конкретної відповіді домогтися важко. Лише здогадки та припущення. Хоча бажаючих іти з 20% рейтингом на старті чимало.

А «Самопоміч», «Сила Людей», «БПП»?

«Самопоміч» зараз має свого народного депутата по місту Тернополю – Тараса Пастуха. Зважаючи, що партія має фракції і в міській, і в обласній радах, амбіції представляти парламент теж присутні. Тому швидше за все свого кандидата ця команда виведе на поле також.

Освіжила політичний простір команда політичної партії «Сила Людей». Часта присутність в медійному полі, активність організації та окремих партійців, свідчить про те, що команда готова і буде висувати свого кандидата до Верховної ради.

Щодо «Блоку Петра Порошенка», який віднедавна перейменувався та зветься «Європейська солідарність», то велике бажання балотуватися у Тернополі, кажуть, має голова обласної адміністрації Степан Барна. Та керівництво партії пропонує йому інший округ.

У підсумку

Ми згадали партії та кандидатів, які імовірно підуть до Верховної ради по місту Тернополю вже у липні цього року. Хоча все може змінитися в один день. Адже навіть в команді «ЗЕ» не впевнені, що вибори потрібно проводити влітку, чи все ж краще відтермінувати їх на осінь. Та так чи інакше – це буде запекла битва.

Тетяна Колеснік

Повідомляє Інтернет-видання «Погляд»