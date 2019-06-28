В Чорткові міський голова публічно принизив депутатку

Міський голова Чорткова Володимир Шматько дозволив собі черговий публічний випад в сторону жінки.

Раніше він висловлювався про те, що жінка не може бути керівником. Потім – публічно вибачався. А тепер Володимир Шматько, підлеглих якого регулярно ловлять на хабарах, під час сесії публічно принизив депутатку Лесю Садовську.

Про це повідомила сама жінка на своїй сторінці в Фейсбуці.

“Я довго думала чи писати про це?

Вирішила, що так, варто про це написати…

Сьогодні видався один з найважчих днів роботи мого депутатства.

Я вдячна собі за те, що я його прожила внутрішньо. Було дуже боляче, гидко, образливо, комок стояв в горлі і не давав дихати від болю який я сьогодні відчула. Ну і звичайно сльози, розпач і відчуття не важливості, безпорадності, безсилості та пригніченості.

Причиною стало те, що чоловік, наголошую на цьому це в першу чергу, а потім вже мер нашого міста Володимир Шматько дозволив собі по відношенню до мене і як в першу чергу до просто жінки, і як до депутата міської ради принижувати, атакувати, перебивати, не давати висловити як думку фракції так і свою особисту в межах регламенту та Закону України про місцеве самоврядування, ігнорував, а потім і цинічно та публічно насміявся, наголосивши що мій ріст на рівні стільців які розташовані в сесійній залі, і мене взагалі не видно через це і не чути ( говори, кричи скільки хочеш, ти ніхто) Ось так це під сміхом подалось з трибуни зали.

Я спробувала дати відсіч і захистити себе. Я заявила про те, що в мене немає проблем стосовно свого росту, я незакомплексована жінка, в мене з самооцінкою все добре, і мене це ображає та мені це не приємно, я навпаки цим горджусь (я просто тендітна і витончена жінка), але його це не спинило. Він почав мене перекрикувати і сміятись. Це виглядало зі сторони дуже низько і бридко. А ще огидніше було те, що в залі сиділи” чоловіки”, так, саме в лапках пишу це слово, бо жоден з них не зумів піднести своє “важливе місце” з стільця, відкрити рот і захистити від цих принижень та образ. Це була атака “Тирана (чоловіка)” Шматька, над мініатюрною жінкою яка відбивалась як могла. Він почав проламувати всі людські границі, а коли не зміг то використав спосіб принижувати за статусом та статтю менших, тобто мене. Я вибігла з залу в розпачі з огидним відчуттям та емоціями. В голові було багато питань: А чи правда там були чоловіки? Чи тільки ті які себе називають ними? Що це було? Чому накинувся? Чому така неповага до жінок? Всі спостерігали і ковтнули язики.

Усвідомлено багато….

Шматько це “чоловік” який не поважає жінок, викидає на них свою агресію і не одноразово це демонструє публічно як в сесійній залі не тільки до мене а й до інших жінок, так і в суспільстві незважаючи, що перед ним в першу чергу жінка, а не статус який вона носить.

Чоловік який справді може почесно називатись ним, ніколи не дозволить, ані образити сам, ані дати в образу іншим” чоловікам” , жінку.

Було важко перші години. Зате пізніше Всесвіт мені показав для чого, це відбулось зі мною, перепровірочка така собі: А чи справді я готова стояти за людей до кінця, брати на себе відповідальність за те, що вони довірили мені і відстоюючи їхні права?

Чи я встою перед силою вищого за себе ростом “чоловіка”?

Вистояла….

Мене це не зламало

А підтвердженням було те, для чого я це роблю. Прийшла ось така Подяка від ГО “Єтнопростір” Сонячних діток Івано-Франківщини, за підтримку їхньої екскурсії в наше місто до Міжнародного дня захисту дітей. Я зупинилась і зрозуміла, що це підтвердження для мене, про те, що рухаюсь в правильному напрямку та заради чого я це роблю? Заради цих дітей, щоб захистити їх від таких як Шматько і йому подібних людей.

Нагадую вам Шматько Володимир Петрович:

що я перш за все жінка, (віком старша за вас до речі) і я одна з тих жінок які дали майбутнє нашій країні, дали життя дитині. І це найцінніше, що може бути для України та для світу, це подароване нами жінками життя.

І ніхто, чуєте, ніхто, ані ви ані вам подібні, не заслуговуєте, ні поваги від мене, ні моїх сліз, ні мого мізинця. Я не дозволю та не потерплю більше ні вам ВП Шматько, ні вам подібним “чоловікам” такої поведінки та відношення до себе як до жінки, і як до депутата, яке ви сьогодні проявили. Ганьба та стидоба!!!! А чиї ви права йдете захищати в ВР якщо серед громадян України є жінки, тих яких ви ненавидите? А де ж ваша чоловіча повага до жінок, яку ви так демонстративно йдете відстоювати в ВР? ( Право жінки не бути ображеною) Будете правда підтримувати законопроекти які стосуються захисту жінок?

Ваші дії говорять за вас самих!!!!

Бог вам суддя!!!!

P.S сьогодні це сталося зі мною любі мої жінки, а завтра він може це зробити стосовно вас. Любіть себе та поважайте себе, не даючи можливості таким я ВП Шматько принижувати вас, даючи опір та зворотній зв’язок!!!!” – пише Леся Садовська.

Я довго думала чи писати про це? Вирішила, що так, варто про це написати…Сьогодні видався один з найважчих днів…

Опубліковано Lesya Sadovska Середа, 26 червня 2019 р.

Джерело: Інформаційний простір Тернопілля