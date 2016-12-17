І знову в епіцентрі подій залозецькі вибори

Менше доби залишилось до початку виборів голови та депутатів Залозецької об’єднаної територіальної громади. Тому останні дні і навіть години кандидати намагаються використати з максимальною ефективністю, навіть незважаючи на те, що в деяких випадках вони ідуть на грубе порушення Закону України «Про місцеві вибори».

Приміром з’явилась інформація про те, що працівники місцевих відділень «Укрпошти» розносять сьогодні, в день тиші, коли агітація заборонена, примірники районної газети «Зборівська дзвіниця» з агітаційними матеріалами про кандидата на селищного голову від провладної партії. Причому наклад газети вдвічі більший ніж зазвичай і розрахований на кожну хату у виборчому окрузі. Ще один кричущий факт грубого порушення виборчого законодавства нам повідомили учора мешканці Залізців. Директор місцевої школи Ярослав Нечай зібрав лінійку, на якій попросив дітей «нагадати» своїм батькам, що голосувати треба за стабільність та кандидата, який її зможе забезпечити, тобто кандидата від влади, бо всі інші принесуть до селища хаос і розруху. Здається мені, що точно таку риторику в недалекому минулому використовували спікери та прихильники «Партії регіонів» і тепер «плоди » цієї стабільності ми всі пожинаєм.

Михайло Головатий

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