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І знову в епіцентрі подій залозецькі вибори

vybory 16Менше доби залишилось до початку виборів голови та депутатів Залозецької об’єднаної територіальної громади. Тому останні дні і навіть години кандидати намагаються використати з максимальною ефективністю, навіть незважаючи на те, що в деяких випадках  вони ідуть на грубе порушення Закону України «Про місцеві вибори».

Приміром  з’явилась інформація про те, що працівники місцевих відділень «Укрпошти» розносять сьогодні, в день тиші, коли агітація заборонена,  примірники районної газети «Зборівська дзвіниця» з агітаційними матеріалами про  кандидата на селищного голову від провладної партії. Причому наклад газети вдвічі більший ніж зазвичай і розрахований на кожну хату у  виборчому окрузі. Ще один кричущий факт грубого порушення виборчого законодавства нам повідомили учора мешканці  Залізців. Директор місцевої школи Ярослав Нечай зібрав лінійку, на якій  попросив дітей «нагадати» своїм батькам, що голосувати треба за стабільність та кандидата, який її зможе забезпечити, тобто кандидата від влади, бо всі інші принесуть до селища хаос і розруху. Здається мені, що  точно таку риторику  в недалекому минулому використовували спікери та прихильники «Партії регіонів» і тепер «плоди » цієї стабільності ми всі пожинаєм.

Михайло Головатий

Редакція сайту «Часопис» просить повідомляти читачів про порушення Закону під час виборчого процесу на виборах до об’єднаних територіальних громад, які відбудуться 18 грудня 2016 року. Наша адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

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Коментарі   

василь
0 #1 RE: І знову в епіцентрі подій залозецькі виборивасиль 17.12.2016, 17:48
СЕРЕТЕЦЬ-В КОЖНОМУ ДВОРІ НА БРАМІ ПОПЛІЧНИКИ ФЕСИКА ЗАЛИШАЮТЬ ВКАЗАНУ ГАЗЕТУ
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