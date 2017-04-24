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Депутати, яких вигнали із Свободи, «взяли в заручники» громаду Тернополя

eks svobodivciaТри депутати тернопільської міськради вирішили зробити громаду міста заручниками своїх політичних амбіцій.

Шакалячі повадки зрадників

Як повідомляє прес-служба міської ради, 24 квітня мала відбутися чергова сесія Тернопільської міської ради, на порядку денному якої було понад 150 господарських питань. Серед них про внесення змін до програми фізичної культури і спорту міста, про підтримку молодіжних організацій Тернополя, про заборону вивезення львівського сміття на територію міста, про звернення до Президента та Парламенту України про заборону прийняття Закону про продаж земель сільськогосподарського призначення та інші.

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Проте сесію було зірвано. Групка депутатів, колишніх свободівців, влаштувала циркове шоу з мегафонами і топтанням по тризубу на клумбі біля міської ради. Екс-свободівці Сороколіт, Турський та Навроцький весь час ховались за спинами депутатів від фракцій БПП та Самопомочі, та перекрикуваись із свободівцями, які перегородили їм шлях в раду та хотіли їм влаштувати «сміттєву люстрацію»  Така поведінка скидалась на шакала із мультфільму «Мауглі». Щоб потрапити у міську раду вони на допомогу також запросили поліцію та спецпризначенців із «Корду».

Насправді сценарій “жертв” розігруватися почав ще кілька днів тому. Один з трійки екс-свободівців Роман Навроцький навіть отримав “погрози”  .... смс-кою... з безкоштовного номера “Київстару”. А його колега Іван Сорокаліт, якого підозрюють у корупції на суму більше 2,5 млн грн у стилі захопливого трилера розписав навіть цілий сценарний план, якому б позаздрили голлівудські сценаристи. Тут є всі необхідні складові. І “трійко” героїв борців “із  системою”, і очікувані сюжетні лінії і посилання “на закон”, який має забезпечити депутатську діяльність, навіть якщо ти зрадник. Наступним кроком, ймовірно стане звернення до суду з вимогою зупинити роботу міськради без “законних представників”. Це улюблений крок політичних тушок.

Екс-свободівці йдуть за спинами Самопомочі та БПП

«Тушки» думають, що купили депутатський мандат

А правда вона простіше. Є три тушки, які злетівши на депутатський олімп за допомогою популярної “Свободи”, вирішили лягти під більш “впливового патрона” з провладних фракцій. 

Це загалом типова риса не лише для Тернополя. Ми добре пам’ятаємо “постійні міграції” депутатів у Верховній Раді. Чого варті батько і син Табалови, які і дали життя терміну “політична тушка”.

Психологія у більшості “тушок” проста. Вони переконані, що “купили собі право бути депутатом”. Хтось думає, що зробив це за гроші, а хтось, що за “допомогою харизми”. Єдині вони в одному. Жодна тушка не бажає покидати своє “тепле місце” і ладна заблокувати роботу, чи то цілого парламенту, чи місцевої ради.  

З точки зору політичної доцільності місцева “Свобода” повинна нести відповідальність за своїх депутатів. В тому числі, не допускаючи до роботи тих, хто порушив депутатську присягу. Адже Івана Сорокаліта, Ігоря Турського, Романа Навроцького обирали саме, як “свободівців”, за ті гасла, які виголошувала партія. Для рядових свободівців очищення від зрадників має стати справою честі.

Кредо тушки - втриматися будь-якою ціною

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24 квітня більшість тернополян побачили, що “переслідувані революціонери” не користуються підтримкою навіть кількох сотень виборців. Це є ще одним фактом, який підтверджує, що вони таки пройшли за рахунок партійного рейтингу, а не власного авторитету.

У Європі, коли політик незгідний з курсом політсили складає мандат, а далі через суд доводить свою правоту. Але перше — відставка, бо довіру втрачено.

ЖОДЕН європейський політик не блокував роботу законодавчого органу влади лише тому, що хотів втриматися на посаді. Це аксіома. У Європі кожен розуміє, що він лише “слуга народу”. Натомість в Україні, це на жаль норма, як і у більшості азійських країн, де “підкорятися господарю” важливіше за волю громади і народу.

У Тернополі троє політиків"“місцевого розливу" «взяли в заручники» громаду міста. Йти не хочуть. Ймовірно, коли втратять мандати, то будуть непотрібні тим, хто спонукав їх до зради своєї політсили. Як розвиватимуться події далі, залежатиме лише від самих тернополян. Бути заручниками “тушок”, чи довести, що у Тернополі тушки не будуть працювати. Це вже питання нашої громадянської активності.

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Коментарі   

Oлег
0 #2 RE: Депутати, яких вигнали із Свободи, «взяли в заручники» громаду ТернополяOлег 24.04.2017, 19:39
Пора давно з міської ради гнати полтінніка і всю срану продажну і корумповану "свободу"
Цитата
Сергій
0 #1 RE: Політичні тушки Навроцький, Сороколіт, Турський "взяли в заручнникиСергій 24.04.2017, 19:20
Стаття замовлена, зразу видно, причому лисим, Може б надал склав мандат, бо в гаслах партії не було гасел обкрадати свою громаду, збагачуватись голосуючи за злочинний генплан, будувати віллуу в Іспанії, тощо. Надала і його заступників, яких він особисто призначив, також підозрють в корупції на сотні мільйонів, а одного притягли до відповідальності за хабар. ТО ХАЙ НАДАЛ ТЕЖ СКЛАДАЄ МАНДАТ ПО ТАКІ ЛОГІЦІ
Цитата

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