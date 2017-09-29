Тернопільські ЗМІ зарясніли «розгромними публікаціями», де відомий громадський діяч Віталій Цимбалюк «ріже правду». Він різко критикує міську владу за впровадження «картки тернополянина».

Насправді ж у статті маса юридичних та правових ляпсусів та повний набір пропагандистських маніпуляцій. І напевне тому, хто писав цей «шедевр» вигідно подати відомого громадського діяча «весільним генералом».

Чим більша брехня – тим більше в неї вірять

Журналісти, які писали статтю “Віталій Цимбалюк вважає, що і котельні на торфі, і соціальні картки – складові потужного впливу на майбутню владу Тернополя” широко використовують інструменти маліпуляційних технології. Методи «страху та емоцій», «отруєння джерела», «блискучих узагальнень». Всіма цими методами яскраво маніпулював батько нациської пропаганди Йозеф Гебельс.Використання слів: «уявімо», «начебто» та інші маніпулятивні звороти додають статті страху, апеляцій до емоцій, щоб нікому не прийшло в голову перевірити факти. Коли апелюють до емоцій найчастіше розповсюджують брехню, бо пропагандист переконаний, що ніхто її не перевірить.

Приклад маніпуляцій і неправди

А тепер конкретні приклади, де у своїй статті Віталій Цимбалюк (або його команда)використовує вищезгадані маніпуляції. Ми просимо вибачення у читачів за велики обсяг інформації, але майже в кожному речінні вищезгаданого «опусу» присутні приклади маніпуляцій, неправди і перекручування фактів:

1. Цитата Віталія Цимбалюка: «Цими днями мені до рук потрапив договір, укладений між КП «Тернопільелектротранс» і ТОВ «Системний зв’язок» – приватником, через якого впроваджується у Тернополі схема карткового проїзду в громадському транспорті. Упевнений, що якби громада дізналася про його умови завчасно (адже сам договір укладений ще 25 листопада 2016 року), то до виготовлення карток, які зараз наштампували для тернополян, навіть би не дійшло.»

Насправді Договір №11/16к/182 та умови тендеру опубліковано у 2016 році на порталі публічних закупівель «Prozorro» відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» і кожен бажаючий може з цим документом ознайомитись тут.

2. Цитата Віталія Цимбалюка: «Насамперед, у договорі передбачено виділення 500 000 гривень з бюджету міста на закупівлю необхідного обладнання, тобто, сам приватник своїх фінансів у цей проект не вкладає»

Насправді закупка жодного обладання за кошти громади, крім карток, вищевказаним договором не передбачється. Власні витрати на повну реалізацію проекту з впровадження картки тернополянина, інвестор вкладає в розмірі близько 55 млн. грн. протягом 2017-2018 рр. На даний час вкладено більше 7 млн грн власних коштів інвестора.

3. Цитата Віталія Цимбалюка: Якщо для пільговиків виготовлення карток теж оплатила міська рада у сумі понад 3 мільйони гривень, то всі решта (включно зі школярами та студентами) змушені оплатити за виготовлення «файної картки» по 57 гривень

Насправді кошти йдуть на виготовлення персоніфікованої картки з чіпом. До порівняння у ВУЗах виготовлення студентського коштує 70 грн. Наводимо детальну структуру витрат при виготовленні 1000 карток

4. Цитата Віталія Цимбалюка: «…Що дивно, виготовлення такої картки ще торік вартувало всього 15 гривень. , але чому містянам її продають майже в 4 рази дорожче…»

Насправді картки тернополянина в продажу з 01.12.16 року і 900 осіб ними користується. Картки у вільному доступі в пунктах продажу і по сьогоднішній день, вартісь незмінна 15 грн. Різниця в ціні полягає у виготовлені персоніфікованої карки з програмуванням чіпу і звичайного друку на пластику, кошторис розрахунку подано вище. У той же час ще у 2012 році у Львові неперсоніфікована картка львів’янина коштувала 20 грн.

5. Цитата Віталія Цимбалюка: «… Із кожної гривні 5% залишається на рахунку приватника – начебто за обслуговування системи. Нескладні підрахунки показують, що це – як мінімум 100 000 гривень щомісяця

Насправді інвестор отримує туж комісійну оплату за реалізацію карток яку раніше отримували кіоски за продаж паперових проїзних, що складає 5% . Кошти акумулютья на розподільчому рахунку і перераховуються перевізнику згідно наданих транспортних послуг загалом близько 40 000 грн в місяць. За весь період впровадження системи комісійні ТОВ «Системний зв’язок» склали 33 000 грн.

6. Цитата Віталія Цимбалюка: «.. Та найголовніше те, що в разі розірвання договору все обладнання залишається у власності… ТОВ «Системний зв’язок»! Тобто все, за що громада міста заплатила зі своєї кишені півмільйона гривень, безкоштовно потрапить в руки приватника».

Насправді це неправда. Даного пункту немає в жодному договорі. Жодне майно громади за жодним договором не переходить у власність оператора.

7. Цитата Віталія Цимбалюка: «При розірванні угоди ТОВ «Системний зв’язок» забирає усе куплене за бюджетні гроші обладнання і йде геть»

Насправді інвестор не закупляє обладнання за бюджетні кошти, а вкладає 55 млн. грн власних коштів. Міські кошти виділяються виключно на виготовлення електронних карток, якими мають користуватись тернополяни.

8. Цитата Віталія Цимбалюка: «… Заяви мерії про те, що перевізники зароблятимуть більше на «нетернополянах», є просто блефом. Адже усі рішення виконкому, на які при цьому посилаються чиновники, прямо суперечать ст. 24 Конституції України, яка говорить про те, що «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками … місця проживання»

Насправді, згідно Конституції і ухвалених на її основі законів, зокрема Бюджетного кодексу, громада має право сама встановлювати ціни і розпоряджатися своїми коштами за европейським прикладом. Зокрема встановлювати менші ціни на послуги для представників своєї громади, а більші – для гостей та туристів, зокрема туристичний збір.

Підсумовуючи можна дійти до висновку, що хтось свідомо «підставляє» Віталія Цимбалюка, виставляючи його як непрофесіонала. Поширення брехні, напівправди, спроби звернень до інстинктів та емоцій, залякування людей за підписом Віталія Цимбалюка виглядають більше ніж дивно. Тернополяни поважають та пам’ятають батька пана Віталія, відомого юриста та управлінця Михайла Цимбалюка та мають надію, що він буде гідним його послідовником.

За інформацією «Тернопіль наживо!»