Голова громади з пропрезидентської партії створив у Залізцях власну імперію

Голова Залозецької громади, що на Тернопільщині, Любомир Фесик обійняв свою посаду за підтримки пропрезидентської політсили «БПП-Солідарність».

Нині родина Фесиків по праву вважається однією з найбагатших у Зборівському районі, хоча до бізнесу особисто пан Любомир немає відношення з 2002 року, коли вперше став селищним головою Залізців.

Впродовж чотирьох каденцій селищного голови Любомиру Фесику вдалося створити власну імперію, до якої належать торгівельні комплекси, підприємства, зони відпочинку тощо. Лише офіційно в родини Фесиків у наявності одразу вісім об’єктів нерухомості загальною площею 863,9 кв. м. Це дві квартири у Тернополі, одна – в Залізцях, два магазини і навіть…. гідроспоруда.

У 2018 році голова Залозецької громади Любомир Фесик придбав «Лексус RX350», при чому в декларації вказано явно занижена ціна на таку автівку – всього 245 000 грн. А в останній день 2017 року він оформив на себе також вантажний бус «Фольксваген Транспортер» та УАЗ-469. Також у його власності є причіп, а в дружини, Оксани Григорівни, – авто ВАЗ-21213.

Незважаючи на великі статки та доволі пристойну зарплату, керівник Залозецької громади Любомир Фесик у 2017 році виписав собі 10 200 гривень матеріальної допомоги.

Варто нагадати, що Любомир Фесик свого час очолював Зборівську районну організацію «Єдиний центр» одіозного закарпатця Віктора Балоги.

Повідомяє Репортер