На Тернопільщині від початку осені розгорнулась партійна благодійність

Надання громадянам безоплатних юридичних та медичних послуг, фінансування екскурсій та відпочинкових таборів, ремонти навчальних закладів, закупівля матеріально-технічної бази для різних установ та грошова підтримка – такий вигляд має благодійна діяльність різних політичних партій на Тернопільщині.

Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

Вуличне радіо на зупинках громадського транспорту у Тернополі повідомляє мешканців міста про акцію від Об’єднання «Самопоміч» - юридичні консультації для пенсіонерів на офісі партії. Оголошення про правову підтримку розміщене також на офіційному сайті партії «Самопоміч» Тернопільщина, а при вході в офіс обласного осередку є рекламна вивіска.

На сайті Об’єднання «Самопоміч» Тернопільщина опубліковано інформацію, що на Борщівщині реалізовується проект «Медицина для людей». В рамках цієї акції медики безкоштовно вимірюють рівень цукру у крові всім охочим і визначають, чи є передумови для виникнення цукрового діабету. Раніше такі заходи проводились у брендованих наметах Об’єднання «Самопоміч», а тепер, через зниження температури повітря, відбуваються у приміщеннях організованих колективів.

У роздаткових брошурах із логотипом партії «За життя» зазначено, що кожен житель Тернопільського району може звернутись за правовою допомогою та вказано контактний номер телефону. Юридичні консультації надаються з питання земельного, сімейного, житлового, спадкового, цивільного та адміністративного права.

Крім того, представники Тернопільського обласного та Кременецького районного осередку партії «За життя» проводять й іншу благодійну діяльність. За фінансової підтримки представників політичної сили «За життя» вручають призи для переможців турніру з настільного тенісу, облаштовують павільйон для Кременецького інклюзивно-ресурсного центру, ремонтують лінолеумне покриття для однієї з навчальних кімнат Кременецької гімназії №6 та вручають офісний папір для школи мистецтв ім. М. Вериківського.

Крім того, партійці влаштували екскурсію до Києва для почаївських учнів Будинку дитячої творчості та спорту, а також вручили грошову допомогу на свято Покрови шістьом учням Кременецької загальноосвітньої школи №3, які виховуються опікунами. Частину коштів також направили на лікування 4-ох річної дівчинки з гострою формою лейкозу .

Крім цього активісти партії «За життя» оплатили роботу майстра, який уклав плитку у ванній кімнаті дошкільного навчального закладу «Теремок» у Скала-Подільській, що на Борщівщині. Про такі благодійні акції опубліковано у районних газетах та інтернет виданнях Тернопільщини, а також на офіційному сайті партії «За життя» у рубриці «Новини регіонів».

Активісти Тернопільського обласного осередку «УКРОП» надали кошти на перекриття куполу храму Успіння Пресвятої Богородиці у Скалі-Подільській. Про це йде мова у дописі на офіційній сторінці УКРОП Тернопільщина в соціальній мережі Facebook.

На початку листопада діти з особливими потребами з Тернопільщини взяли участь в «Таборі друзів», що відбувся на Буковелі. За запрошенням Олександра Шевченка близько 30 сімей протягом 5-ти днів мали можливість відпочити та оздоровитись. Інформаційне повідомлення про табір розміщене на офіційній сторінці «УКРОП» у Facebook.

Потенційний кандидата УКРОП проводив акцію: поїздка в Буковель за поширення його дописів у Facebook.

Зауважимо, що під час виборчої кампанії, відповідно до пункту 6 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України»: «Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частини третьої статті 56 цього Закону».