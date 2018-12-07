Тернополян чекають на Політичній академії

Хто створює репутацію для політика? Як співпрацювати зі ЗМІ? Що таке PR і як ним користуватися? Відповіді на ці та низку інших питань даватимуть вже завтра, 8 грудня, на Політичній академії у Тернополі.

Реєструйтесь: https://goo.gl/ULmRFk

Ключовим спікером навчання буде Федір Крикун, піарник, фахівець-практик.

Політична академія - це 3-місячне навчання з підвищення політичної обізнаності людей, які хочуть і планують йти у політику. Лектори всеукраїнського рівня, нові знайомства, цікаве спілкування, корисні вміння та навички - це ті особливі “фішки”, заради яких варто відвідати Політичну Академію.

Навчання відбудеться за адресою пр. С. Бандери, 2 (готель “Авалон”). Початок о 13:00.

Навчання безкоштовне!

Для участі у Політичній Академії обов’язково реєструйтеся за телефоном: 068 96 23 882, Анастасія Сукач. Або шукайте сторінку події у фейсбуку (“Політична академія”) та реєструйтеся онлайн.