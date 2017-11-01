Легкоатлетка з Бережан підкорила Дублінський Марафон «Airtricity»

37-тий щорічний Дублінський Марафон «Airtricity» відбувся у Ірландії. Стартувало більше 20 тисяч чоловік. Дистанція марафону становила 42 км 195 м.

Наша землячка, легкоатлетка Наталя Легонькова з Бережан здобула перемогу серед жінок. Федерація легкої атлетики України інформує, що крім перемоги спортсменка встановила ще й особистий рекорд, уперше в кар’єрі вибігши з 2:30 год – 2:28.58. До цього її найкращим результатом були 2:30.40 год, показані 14 лютого 2016 року у Санта-Моніці (США).

Довідково. Наталія Легонькова народилася в Казахстані, її матір родом із Бережан. На батьківщину матері сім’я переїхала в 1998 році. Відтоді Наталія нерозривно пов’язана з Тернопільщиною. В 2015 та 2016 роках Легонькова виграла три престижних змагання – два марафони у Дубліні (Ірландія) та напівмарафон у Косцяні (Польща).