У лютому до Тернополя приїдуть незламні учасники «Ігор Героїв»

10 лютого в торгово-розважальному центрі «Подоляни» відбудуться всеукраїнські аматорські спортивні змагання з кросфіту «Ігри Героїв», участь в яких візьмуть люди з інвалідністю.

Як розповіли організатори такого проекту, учасники не погоджуються з терміном «обмежені можливості» і в першу чергу хочуть показати, що ніколи не потрібно здаватись:

- У змаганнях буде три категорії, тому для різних учасників вправи відрізнятимуться і специфікою, і рівнем складності. Весь захід ми проведемо одним етапом – 10 лютого орієнтовно з 11 до 18 години. Змагання будуть із кросфіту серед людей з обмеженими, хоча я б сказав особливими, фізичними можливостями. Адже учасники – це люди, які не погоджуються з терміном «обмежені можливості», показують, що ніколи не потрібно здаватись. Крім того, спортсмени власним прикладом мотивують й інших людей рухатися вперед, йти до своєї цілі або ж переживати важкі життєві умови, - поділився один із організаторів «Ігор Героїв» Андрій Гуменний.

Загалом планується, що долучиться до турніру в Тернополі від 15 – до 25 спортсменів із різних областей України, які впродовж одного змагального дня виборюватимуть призові місця у трьох категоріях:

І – атлети на візках;

ІІ – атлети з протезом нижніх кінцівок;

ІІІ – атлети з ампутацією верхніх кінцівок.

Організаторами змагань є ГО «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства серед людей з інвалідністю»; ГО «Незламний дух Тернопілля»; Святослав Олійник та Андрій Гуменний; благодійний фонд «Руки отця» та інші.

Основними партнерами змагань стали будівельна компанія «Креатор Буд»; готельні комплекси «Глобус» та «Алігатор»; фітнес-машина з кросфіту «Метаморфоза»; спортивний клуб «Драйв» тощо.

Довідка: заснував проект «Ігри Героїв» Євгень Коваль у 2016 році. Того самого року відбулись і перші змагання серед спортсменів з інвалідністю. За час свого існуван10 лютого в торгово-розважальному центрі «Подоляни» відбудуться всеукраїнські аматорські спортивні змагання з кросфіту «Ігри Героїв», участь в яких візьмуть люди з інвалідністю.

Як розповіли організатори такого проекту, учасники не погоджуються з терміном «обмежені можливості» і в першу чергу хочуть показати, що ніколи не потрібно здаватись:

- У змаганнях буде три категорії, тому для різних учасників вправи відрізнятимуться і специфікою, і рівнем складності. Весь захід ми проведемо одним етапом – 10 лютого орієнтовно з 11 до 18 години. Змагання будуть із кросфіту серед людей з обмеженими, хоча я б сказав особливими, фізичними можливостями. Адже учасники – це люди, які не погоджуються з терміном «обмежені можливості», показують, що ніколи не потрібно здаватись. Крім того, спортсмени власним прикладом мотивують й інших людей рухатися вперед, йти до своєї цілі або ж переживати важкі життєві умови, - поділився один із організаторів «Ігор Героїв» Андрій Гуменний.

Загалом планується, що долучиться до турніру в Тернополі від 15 – до 25 спортсменів із різних областей України, які впродовж одного змагального дня виборюватимуть призові місця у трьох категоріях:

І – атлети на візках;

ІІ – атлети з протезом нижніх кінцівок;

ІІІ – атлети з ампутацією верхніх кінцівок.

Організаторами змагань є ГО «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства серед людей з інвалідністю»; ГО «Незламний дух Тернопілля»; Святослав Олійник та Андрій Гуменний; благодійний фонд «Руки отця» та інші.

Основними партнерами змагань стали будівельна компанія «Креатор Буд»; готельні комплекси «Глобус» та «Алігатор»; фітнес-машина з кросфіту «Метаморфоза»; спортивний клуб «Драйв» тощо.

Довідка: заснував проект «Ігри Героїв» Євгень Коваль у 2016 році. Того самого року відбулись і перші змагання серед спортсменів з інвалідністю. За час свого існування проект пройшов у різних містах України, а у грудні 2017 року вийшов на новий – міжнародний рівень. Він привертає увагу до проблем соціальної адаптації військовослужбовців, які повернулись з війни та військовослужбовців, які набули інвалідності під час участі у бойових діях. Крім того важливим завданням є популяризувати здоровий спосіб життя, мотивувати інших та звернути увагу на проблеми розвитку соціального захисту людей з інвалідністю.

За інформацією сайту «Тернополяни»ня проект пройшов у різних містах України, а у грудні 2017 року вийшов на новий – міжнародний рівень. Він привертає увагу до проблем соціальної адаптації військовослужбовців, які повернулись з війни та військовослужбовців, які набули інвалідності під час участі у бойових діях. Крім того важливим завданням є популяризувати здоровий спосіб життя, мотивувати інших та звернути увагу на проблеми розвитку соціального захисту людей з інвалідністю.

За інформацією сайту «Тернополяни»