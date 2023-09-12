Для тернопільських військовослужбовців передали необхідну техніку

На запити командирів військових частин Тернопільська міська рада регулярно закуповує та передає необхідну техніку й обладнання. Так, 11 вересня для захисників однієї з військових частин, що створена на базі Тернополя, додатково передали необхідне обладнання та техніку на суму 621 778 грн.

«Чергова партія техніки передана для потреб військової частини, яка сформована на базі Тернополя. Це радіостанції й інші передавальні пристрої та антени, що допоможуть нашим бійцям більш ефективно виконувати свою роботу», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Зокрема, військовим передано:

радіостанції – 5 шт;

портативні радіостанції – 7 шт;

ретранслятор – 1 шт;

антени – 2 шт.

До слова, минулого тижня для тернопільських військовослужбовців передали єврокуби – 10 шт, пральні машини великогабаритні – 12 шт, морозильні скрині – 5 шт.