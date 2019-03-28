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Під Тернополем згорів гараж з автомобілем
Неподалік Тернополя, в смт. Велика Березовиця, згорів гараж разом з автомобілем.
Пожежа гаража та прилеглої господарської будівлі сталася 27 березня.
Вогонь знищив автомобіль, мотоблок, автомобільні шини, електроінструмент, речі домашнього вжитку, пошкоджено автомобільний напівпричіп, облицювання стін та стелі на площі 100 м.кв.
Загорання загасив черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
Від полум’я врятували житлову та господарські будівлі.
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Новини тернополян
Школярі побували на тренінгу в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості
П'ятниця, 22 березня 2019
П'ятниця, 22 березня 2019
Як краще пізнати себе? Як зрозуміти ближніх? Який в мене настрій? Що саме мені потрібно робити для саморозвитку? На ці та інші питання на березневому засіданні клубу «Час Z», що діє при...
Засідання Тернопільського Клубу бізнес-подій
Вівторок, 19 березня 2019
Вівторок, 19 березня 2019
1000 і одна ідея для започаткування власної справи зацікавила безробітних тернополян, які відвідали клуб бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
5-річній дівчинці Ані терміново потрібна Ваша допомога
Вівторок, 19 березня 2019
Вівторок, 19 березня 2019
Наша Анютка тільки почала своє життя в березні 2014 року, а вже у вересні змушена була змінити свою затишну домашню колиску на лікарняне ліжко.
На Тернопільщині відбувся обласний Чемпіонат з вільної боротьби
Субота, 16 березня 2019
Субота, 16 березня 2019
Відбувся Чемпіонат Тернопільщини з вільної боротьби серед борців 18-20 років. За результатами визначились спортсмени, які у складі збірної 25-28 березня в Харкові представлятимуть Тернопільську область на Чемпіонаті...
Бджоляр, ландшафтний дизайнер та ветеринар розповіли чортківським школярам про свої професії
Четвер, 07 березня 2019
Четвер, 07 березня 2019
Цікавий світ професій манить старшокласників своєю «різнобарвністю». Молода людина, яка стоїть на порозі закінчення школи, прагне знайти собі фах до душі. Але як не загубитися в цьому розмаїтті?...
Напиши статтю на тему «Кухні світу, кулінарія» та виграй оплату на рік навчання
Вівторок, 05 березня 2019
Вівторок, 05 березня 2019
Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант у розмірі 15 000 гривень на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця сума...
У «Гармонії» вчилися правильно сприймати світ та рухатися у житті
Вівторок, 26 лютого 2019
Вівторок, 26 лютого 2019
Нацгвардії напророкували виконувати злочинні накази на виборах
Вівторок, 26 лютого 2019
Вівторок, 26 лютого 2019
Напередодні президентських виборів особливої актуальності набуває питання про забезпечення суспільної безпеки та охорони правопорядку. Попереду ще багато передвиборчих акцій кандидатів, а також...
Патронат над дитиною - теж робота
Вівторок, 19 лютого 2019
Вівторок, 19 лютого 2019
Під таким гаслом відбулася робоча зустріч, організована Тернопільським міськрайонним центром зайнятості для представників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у...