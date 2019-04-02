Магазини Петра Ландяка порушують права споживачів

Мова йде про магазини торгівельної мережі «Продлюкс», власником якої є відомий підприємець та депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк.

До нашої редакції звернулася обурена мешканка міста пані Наталя, яка в суботу 30 березня о 21.15 годині намагалася потрапити до супермаркету «Продлюкс» на Київській 10, щоб купити дитині на ранок молока. Проте, на її здивування, він був уже зачинений, хоча згідно графіку повинен працювати до 21.30 год.

А ще через 5 хвилин, тобто о 21.20, магазин уже покидали касири та персонал. За її словами цей магазин практично щодня зачиняється на 10-15 хвилин раніше встановленого графіку.

Від редакції. Завчасне закриття магазинів навіть на 5-10 хвилин є порушенням правил торгівлі. Відповідно до статті 17 Закону України « Про захист прав споживачів», продавець зобов’язаний надати споживачеві достовірну та доступну інформацію про режим роботи свого підприємства. Вказаного режиму роботу повинні дотримуватися всі магазини, незалежно від форм власності, його власник немає права зачиняти магазин раніше за вказаний на вивісці час. Тому ми рекомендуємо пані Наталі, а також іншим громадянам, які стикаються з подібними ситуаціями, звертатися зі скаргою до Головного Управління держпродспоживслужби в Тернопільській області за адресою : місто Тернопіль, вул. Микулинецька ,20, або через офіційний інтернет сайт відомства. У разі підтвердження скарги, власники магазинів можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.