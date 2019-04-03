На Тернопільщині затримано селищного голову на хабарі

За надання в оренду десяти гектарів землі сільський голова одного з населених пунктів Бережанщини отримав 3500 доларів хабара.

Сільський голова неоднаразово натякав підприємцю, який звернувся до нього з проханням про оренду землі, що може повпливати на рішення сесії сільської ради щодо позитивного вирішення земельного питання. Коли дізнався, що прохач має на меті займатися на орендаваній землі підприємницькою діяльністю - виробництвом сонячної енергії, - за кожен гектар встановив таксу – 350 умовних одиниць.

Зустрічі в сільраді тривали доти, допоки підприємець не погодився заплатити. Аби забрати гроші, чиновник приїхав до райцентру. Тут його на гарячому й затримали правоохоронці.

За одержання неправомірної вигоди підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.