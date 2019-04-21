Вбивство на Тернопільщині: брат забив брата

Під час сварки у селі Затишне Монастирського району 58-річний місцевий житель наніс декілька ударів по голові молодшому на шість років брату. Від отриманих травм чоловік помер.

Трагедія сталася 21 квітня близько 2 години ночі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, співробітники обласного управління карного розшуку.

Тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті - тілесними ушкодженнями в області голови, правоохоронці виявили на подвір’ї біля будівлі недіючого магазину. Загиблий останнім часом там проживав.

За попередніми даними, між чоловіками виникла суперечка. Старший брат свою правоту взявся доводити стусанами – декілька разів ногами та руками вдарив по голові родича.

Як встановили поліцейські, обоє братів мали проблеми із Законом. За плечима підозрюваного майже 29 років в’язниці за насильницькі злочини. Загиблий теж відбував покарання за грабіж та тяжкі тілесні ушкодження.

Підозрюваного правоохоронці затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.