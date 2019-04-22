У Тернополі під колеса авто потрапила 21-річна дівчина

У Тернополі під колеса авто по вулиці М. Кривоноса потрапила 21-річна дівчина. Подія трапилась вчора, 21 квітня, близько 20 години.

За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Daewoo Matiz, наїхав на дівчину, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП громадянка отримала тілесні ушкодження, її одразу ж шпиталізували до медзакладу.

Пішоходам слід пам’ятати, що миттєво зупинити автомобіль неможливо. І винуватцями автопригод є не лише водії, а й недисциплінованість пішоходів! Будьте обережними та свідомими, користуйтеся пішохідними переходами заради безпеки власного життя та здоров’я, а не лише заради правил!