Останні новини

Затримано злочинців, які викрадали іномарки, перебивали номери та перепродували їх

dvb3Оперативники Тернопільщини прикрили діяльність злочинної групи, яка впродовж тривалого часу викрадала іномарки за кордоном, перебивала номери й перепродувала їх в Україні.

Працювали злочинці на території Тернопільської та Волинської областей.

За словами начальника Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Василя Джиджори, до злочинного угрупування входило кілька представників.

Організував незаконний заробіток 34-річний уродженець Чорткова, який уже притягувався до відповідальності за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Він зібрав групу з раніше судимих злочинців - уродженців Львівщини, Київщини, Чернівців та Волині.

dvb1

Як встановили правоохоронці, цього разу він замовляв викрадачам марку та тип автомобіля, а потім реалізовував їх уже з перебитими номерами.

За доставкою транспортних засобів із-за кордону стежив співорганізатор "бізнесу". На його плечі покладалося транспортування автівок до місця перебивання, а також й збут.

Працювали на керівників й кілька раніше судимих виконавців. Вони змінювали номери, перебивали окремі запчастини та обслуговували електроніку в іномарках. Серед інших учасників угрупування були особи, на яких оформлялися документи на купівлю викрадених за кордоном автівок.

dvb4

Під час спецоперації, до якої залучили працівників спецпідрозділу "КОРД, оперативники провели 26 санкціонованих обшуків на територіх Тернопільської, Волинської, Львівської, Київської та Чернівецької областей. У фігурантів угрупування вилучили шість елітних іномарок - Toyota Auris і RAV-4, три Lexus NX 300h та Audi Q5. Серед іншого - вогнепальну зброю з оптичними прицілами та глушниками, набої, GPS трекери, сканери, радіостанції, більше тридцяти мобільних телефоні та майже півсотні сім-карт різних мобільних операторів. Окрім цього знайшли за місцем проживання одного з організаторів і верстат для перебиття номерних агрегатів, заготовки для внесення змін, документи на іномарки та номерні знаки.

dvb2

Трьом активним учасникам незаконного бізнесу оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 - вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, статті 290 ККУ - знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді застави, щодо інших двох питання вирішується у суді.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Донеччанин став членом дружнього колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Середа, 15 травня 2019
Thumbnail Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…
Юні ланівчани «приміряли» професію пожежника
Вівторок, 07 травня 2019
Thumbnail Восьмикласники Лановецької ЗОШ № 2 побували в 11-й Державній пожежно-рятувальній частині управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.
«МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»
Неділя, 05 травня 2019
Thumbnail Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка». На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють...
У Тернопільській «Гармонії» вчилися спілкуванню
П'ятниця, 26 квітня 2019
Thumbnail «Заговори, щоб я тебе побачив». Цей вислів Сократа влучно висвітлює суть чергового засідання жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Тема засідання: «Ефективна комунікація...
Тернопільські школярі змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ професій»
Вівторок, 23 квітня 2019
Thumbnail Чверть сотні старшокласників трьох Тернопільських (№ 4, № 9 та № 13) і Великоберезовицької ЗОШ змагались в ерудованості та кмітливості, взявши участь у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Четвер, 18 квітня 2019
Thumbnail Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Учасник АТО зареєстрував шлюб у рамках сервісу Мін’юсту – «Шлюб за добу»
Вівторок, 16 квітня 2019
Thumbnail Життя – це любов! Без любові немає життя, немає продовження роду. Любити і бути коханими – найбільше щастя, і іншого не треба!
Тернопільські медсестри освоюють інформаційні технології
П'ятниця, 12 квітня 2019
Thumbnail 25 тернопільських медсестер за сприяння Тернопільського міськрайонного центру зайнятості отримали ваучери на підвищення кваліфікації за напрямом «Інформаційні технології в медсестринстві» в Тернопільському державному...
Передвиборчі містифікації: як Порошенко прослизнув у другий тур
П'ятниця, 05 квітня 2019
Thumbnail Ще до закінчення підрахунку голосів ні для кого вже не було таємницею, хто з кандидатів пройшов у другий тур, а хто так і залишився сидіти на лаві запасних.