Затримано злочинців, які викрадали іномарки, перебивали номери та перепродували їх

Оперативники Тернопільщини прикрили діяльність злочинної групи, яка впродовж тривалого часу викрадала іномарки за кордоном, перебивала номери й перепродувала їх в Україні.

Працювали злочинці на території Тернопільської та Волинської областей.

За словами начальника Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Василя Джиджори, до злочинного угрупування входило кілька представників.

Організував незаконний заробіток 34-річний уродженець Чорткова, який уже притягувався до відповідальності за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Він зібрав групу з раніше судимих злочинців - уродженців Львівщини, Київщини, Чернівців та Волині.

Як встановили правоохоронці, цього разу він замовляв викрадачам марку та тип автомобіля, а потім реалізовував їх уже з перебитими номерами.

За доставкою транспортних засобів із-за кордону стежив співорганізатор "бізнесу". На його плечі покладалося транспортування автівок до місця перебивання, а також й збут.

Працювали на керівників й кілька раніше судимих виконавців. Вони змінювали номери, перебивали окремі запчастини та обслуговували електроніку в іномарках. Серед інших учасників угрупування були особи, на яких оформлялися документи на купівлю викрадених за кордоном автівок.

Під час спецоперації, до якої залучили працівників спецпідрозділу "КОРД, оперативники провели 26 санкціонованих обшуків на територіх Тернопільської, Волинської, Львівської, Київської та Чернівецької областей. У фігурантів угрупування вилучили шість елітних іномарок - Toyota Auris і RAV-4, три Lexus NX 300h та Audi Q5. Серед іншого - вогнепальну зброю з оптичними прицілами та глушниками, набої, GPS трекери, сканери, радіостанції, більше тридцяти мобільних телефоні та майже півсотні сім-карт різних мобільних операторів. Окрім цього знайшли за місцем проживання одного з організаторів і верстат для перебиття номерних агрегатів, заготовки для внесення змін, документи на іномарки та номерні знаки.

Трьом активним учасникам незаконного бізнесу оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28 - вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, статті 290 ККУ - знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Одному із підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді застави, щодо інших двох питання вирішується у суді.