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В Тернополі внаслідок падіння у шахту ліфта загинув чоловік
З висоти восьмого поверху на вулиці Вербицького у Тернополі впав чоловік. Нещастя трапилося 21 травня близько 15:00.
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, в новобудові працюють бригади майстрів. Загиблий прийшов до одного з робітників, а через деякий час люди почули, що в шахту ліфту хтось впав.
Одна з причин нещастя - загиблий послизнувся на свіжозалитому бетоні, не втримався та зірвався з висоти 8 поверху. Від отриманих травм він помер на місці події. Загиблий - житель Зборівського району, 1974 року народження.
Подію внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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