П’яний водій вантажівки збив мотоцикліста

У Тернопільському районі вчора, 3 червня, близько 23:20 не розминулися вантажівка з мотоциклом. В аварії постраждали люди.

Як повідомляє слідчо-оперативна група, вантажний автомобіль MAN та двоколісний транспортний засіб зіткнулися на спуску в село Острів.

Водія мотоциклу, жителя селища Велика Березовиця 1992 року народження, з політравмою, відкритим переломом кісток гомілки й перелом плеча, а також з закритою черепно-мозковою травмою та струсом госпіталізували до лікарні.

За словами правоохоронців, водій вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху, а коли помітив мотоцикліста, застосував екстрене гальмування та спробував повернутися на свою смугу. Проте в цей час мотоцикліст з метою уникнення зіткнення також вивернув кермо на зустрічну.

Коли приїхали правоохоронці, водія МАНу на місці не було. Він повернувся десь через годину після нещастя. Каже, що злякався і пішов шукати допомогу. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.