Закривавлене тіло сина виявила мати вдома: вісімнадцять ножових поранень він отримав від товариша

Жителька села на Гусятинщині виявила вдома закривавлене тіло сина.

У ході проведених заходів оперативники встановили, що до події причетний 25-річний знайомий померлого.

Напередодні інциденту чоловіки випивали в будинку потерпілого. У ході застілля у них виник конфлікт, який переріс у шарпанину. Зловмисник пішов на кухню, де взяв до рук ніж й повернувся до кривдника.

За попередньою інформацією, він наніс 44-річному приятелю вісімнадцять ударів в ділянку грудної клітки. Коли той присів й почав стікати кров’ю, гість ліг спати.

Прокинувшись вранці, він забрав телефон вбитого, 10 фунтів й покинув місце злочину. За собою замкнув будинок, ключі від якого згодом викинув.

У вчиненому підозрюваний зізнався. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.