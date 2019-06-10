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Закривавлене тіло сина виявила мати вдома: вісімнадцять ножових поранень він отримав від товариша
Жителька села на Гусятинщині виявила вдома закривавлене тіло сина.
У ході проведених заходів оперативники встановили, що до події причетний 25-річний знайомий померлого.
Напередодні інциденту чоловіки випивали в будинку потерпілого. У ході застілля у них виник конфлікт, який переріс у шарпанину. Зловмисник пішов на кухню, де взяв до рук ніж й повернувся до кривдника.
За попередньою інформацією, він наніс 44-річному приятелю вісімнадцять ударів в ділянку грудної клітки. Коли той присів й почав стікати кров’ю, гість ліг спати.
Прокинувшись вранці, він забрав телефон вбитого, 10 фунтів й покинув місце злочину. За собою замкнув будинок, ключі від якого згодом викинув.
У вчиненому підозрюваний зізнався. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
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