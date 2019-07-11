«Кохання» іноземця обійшлося наївній тернополянці в кругленьку суму

Знайомство з іноземцем для тернополянки завершилося втратою чималої суми коштів.

Жінка через Інтернет познайомилася з "американцем". Військовий лікар розповідав у листах про свою нелегку службу у Сирії, про померлу дружину та вже дорослих дітей. Запевняв тернополянку про свої серйозні наміри і вже планував спільне життя опісля закінчення служби.

Щаслива потерпіла навіть не здогадувалася, що спілкується з банальним пройдисвітом, мета якого – її гроші.

Якось у листі лікар розповів, що йому необхідно переслати посилку з дуже цінними речами та величезною сумою грошей. Запевнив, що до свого дому її слати недоцільно, так як вантаж оподаткують, а гроші можуть і конфіскувати. Почав просити кохану отримати посилку в Україні, адже це будуть їхні спільні гроші. Необхідно лише оплатити доставку. І жінка погодилася.

Невдовзі вона отримала дзвінок, нібито з митниці, про цінний вантаж. Доставка та митний збір вартували чимало – кількасот тисяч євро. Однак жінка вірила, що в посилці коштів удесятеро більше, тож використала усі заощадження та навіть кредитні кошти, аби забрати бандероль.

Посилки мешканка Тернополя так і не дочекалася як і нареченого-солдата із Сирії, натомість отримала лише борги.